推全社會防衛韌性 內政部「防災士專班」高雄場4月開課

防災士專班高雄場4/9到4/10開設2專班授課。（圖由高市府提供）

為落實「全社會防衛韌性」政策目標，內政部國土管理署將於4月9、10日，在高市三民區慈濟高雄靜思堂開設「防災士培訓專班」，即日起開放報名，名額有限。

高市工務局說明，防災士在災害發生前、災中及災後，扮演重要的基層防救災角色，除協助政府及相關團體進行防災宣導外，也能在第一時間投入自救互救、協助收容安置與災後重建等工作，防救災工作需要跨機關、跨領域合作，更仰賴全民共同參與，才能有效提升整體韌性。

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防災士專班由內政部國土管理署主辦，工務局協助學員招募，招訓對象以8層樓以上公寓大廈管理委員會成員、管理服務人員、公寓大廈相關從業人員及機關同仁為主，全程免費，學員須於課程結束前完成術科測驗及筆試，經審查合格後，將核發防災士證照。

工務局指出，這次A、B兩專班預計各招收正取學員60名，另備取20名，採網路報名方式，依報名時間順序錄取，額滿為止，期盼透過系統化培訓，強化社區第一線防災能量，將防災意識深入生活場域，落實全民防災理念。有興趣民眾可撥打07-3368333分機2423洽郭先生。

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