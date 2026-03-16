5月起聖嬰訊號攀高！ 氣象專家示警「強颱比例上升、極端降雨增多」

氣象專家林得恩指出，今年5月開始，聖嬰現象發生訊號逐月增加，並於10至12月達到巔峰。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署預報，今天（16日）各地早晚天氣較涼，中南部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今年5月開始，聖嬰現象發生訊號逐月增加，並於10至12月達到巔峰，可能導致強颱比例上升、極端短延時降雨事件增多等現象。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，美國國家氣象局（NWS）氣象預報中心（CPC）今年3月最新研究顯示，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自去年9月開始的反聖嬰訊號明顯減弱，取而代之的是今年2月所恢復的中性正常特徵，預估將會延續至今年年中。

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然而值得注意的是，自今年5至7月起，聖嬰現象發生訊號逐月增加；到了年中時刻，甚至已經超前中性特徵；9至11月，聖嬰現象發生訊號機率已經接近80%，並於10至12月達到巔峰。

林得恩進一步介紹聖嬰現象對台灣天氣的可能影響。根據過去歷史事件的統計分析，聖嬰現象肇生時，當年颱風生成位置偏東、偏南；儘管直接侵台颱風數量不一定增加，但因生成發展路徑較長，強度發展時間較充足，強颱比例也會跟著上升。

另一方面，秋颱活動延後的可能性也會增大。與此同時，伴隨夏季降雨分布不均；午後對流不穩定性增加；極端短延時降雨事件增多；且翌年春雨偏少、旱象風險提高，水庫補注不利。

林得恩補充，聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較弱，且不易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的偏高，簡單來說，「暖冬」機會也會增大，發生的機率約在6成左右。

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