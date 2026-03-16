整條路都在開花！虎尾145線木棉花盛放 2公里火紅花海超壯觀

雲145線道路被譽為縣內最美木棉花大道，現正值開花期，兩公里近千株木棉花「炸」出鮮艷橘紅。（記者李文德攝）

雲林縣虎尾鎮雲145線木棉花大道，正值盛開期，超過兩公里上看千株木棉花蕊綻放，一片鮮豔橘紅色「炸開」，吸引不少民眾駐足欣賞。在地社區協會表示，推薦上午9點或傍晚時分欣賞，光線能將木棉花之美凸顯出來。

雲145線是虎尾通往二崙、西螺的重要聯絡道路之一，從興隆毛巾至145乙線，大約兩公里的道路種植木棉花，因此被譽為「縣內最美木棉花大道」，每年3月開始進入開花季，兩排上看千株木棉花現在開滿橘紅花朵，吸引不少行經路人駐足欣賞。

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來自台中的遊客表示，一年一度的木棉花開花季都會來虎尾報到，鮮艷亮麗的橘紅色花蕊「炸開」，真是美極了。

埒內社區發展協會理事長許秀琴指出，觀察目前木棉花大道花況已滿開，一片火紅的景象將145線點綴得夢幻無比，預計花季可望延續到清明連假。

許秀琴建議，最佳賞花時間落在每天9點或者傍晚，陽光微微亮加上微風輕拂，更好拍照也令人心曠神怡。

虎尾鎮長林嘉弘表示，木棉花大道因是重要聯絡道路，因此也有許多大小車輛行經，呼籲民眾前往賞花務必注意安全，千萬別將車輛隨意停放，拍照是更別穿梭道路取景。

縣府交通工務局長汪令堯表示，因145線有落花情形，為避免道路上的花朵絆倒路人，會派員早晚各一次巡視、撿拾落花，另外補助公所執行道路清潔，確保民眾用路安全。

雲145線道路被譽為縣內最美木棉花大道，現正值開花期，兩公里近千株木棉花「炸」出鮮艷橘紅。（記者李文德攝）

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