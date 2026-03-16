小三通入境馬祖 1．5公升酒免稅 注意上限免受罰

清明節連續假期將屆，海關與港務處提醒民眾，請依照政府規定攜帶菸酒貨物，以免觸法。（記者俞肇福攝）

剩3週就是清明連假，由於馬祖與中國福州間的小三通航程時間短，不少國人或是鄉親旅遊經由小三通進出。海關與連江縣政府港務處提醒國人，小三通旅客雖可以合法攜帶中國酒品入境馬祖，但務必遵守「1．5公升免稅、5公升為限」的規定，切勿疏忽、或藉此牟利，而觸法罰款。

海關指出，依據「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」規定，年滿18歲旅客由小三通入境馬祖，每位限自用1．5公升酒類免稅（不限瓶數）。但需特別注意的是，針對未開放進口之「中國地區產製酒類（MWO）」，如鄉親常購買的老酒、地瓜燒等，每人僅限帶1公升。

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海關指出，若入境總量超過1．5公升（中國地區產製酒類1公升）但未超過5公升，須走紅線向海關申報並補稅放行；若超過5公升且未申報，超額部分將沒入，並依《菸酒管理法》處以罰鍰，酒精成分超過10％者，每公升處2000元罰鍰；酒精成分10％以下者，每公升處500元罰鍰，建議主動申報以免遭罰。

海關與港務處共同提醒，入出境攜帶菸酒應以「自用」為限，切勿轉作商業銷售用途，以免觸法。另外，若遇不明人士遊說代帶貨物入境，一定要學會說「不」，避免在不知情的情況下，夾帶違禁品惹禍上身。若有贈禮需求，建議循合法管道（如免稅商店）購買；若不確定攜帶數量是否超額，入境時應主動選擇「紅線櫃檯」向海關諮詢申報，以免受罰。

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