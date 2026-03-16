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    首頁 > 生活

    單趟只要500元！ 金門縣府清明假期台金專船今起訂位

    2026/03/16 10:16 記者吳正庭／金門報導
    金門縣政府清明假期台金專船16日起開始訂位。（金門縣政府提供）

    金門縣政府清明假期台金專船16日起開始訂位。（金門縣政府提供）

    金門縣政府今年清明假期台金專船，今天起開始受理訂位，單航次票價一般身分500元，敬老及學生票300元。單程可載300人，以金門旅台鄉親優先搭乘，如仍有名額，視情形開放其他民眾搭乘來金旅遊。

    縣府指出，為減輕金門縣旅台鄉親返鄉經濟負擔，紓解清明假期台金航線空運壓力，由縣府租用客船從台中往返金門，日期預計4月2日晚間11點由台中港啟航，隔日上午8點抵達金門料羅港，返航預計4月6日上午11點由金門料羅港啟航，晚上8點抵達台中港；航程約8至9小時。

    縣府表示，若航行前3日因天候因素或搭乘人數未達船舶乘客運能的55%，該航次將取消。

    縣府表示，票價（包含保險費、清潔費、行政作業費等）依身分別：

    （1）一般身分者：單航次費用為500元。

    （2）特殊身分者：單航次費用為300元。

    1.敬老：搭乘日年滿65歲以上。

    2.兒童：搭乘日未滿12足歲。

    3.學生：持有在學學生證。

    4.身障人士：持有身心障礙者手冊，另可攜愛心陪同者1人，票價同身障人士。

    （3）低收入戶：持有戶籍所在鄉鎮公所核發低收入戶證明且檢附全戶戶口證明者，免負擔費用。

    縣府指出，登記購票時間，3月16日起至3月27日前向全國各「登記窗口」辦理；回程（金門-台中）受理登記至4月5日中午12點止。相關問題可洽詢縣府觀光處（082）318823轉62721。

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