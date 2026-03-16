南投名間焚化爐二階環評會爆嚴重衝突 舉白布條、撒茶葉叫罵

自救會幹部被警方抓住脖子阻擋她往前衝。（記者張協昇攝）

南投縣環保局今天召開名間焚化爐案⼆階環評範疇界定會議，名間鄉反焚化爐自救會和環保團體，在場內撒茶葉，大聲表達反對理由，力阻環評會議召開，與警方爆發嚴重衝突，有2名抗議民眾被警方帶離會場，場面混亂、火爆。

南投縣環保局今年1⽉31⽇召開名間焚化爐案⼆階環評範疇界定會議，當天有自救會成員下跪，也與環評委員對罵，而下跪畫面在網路瘋傳，中央也注意到焚化爐設置場址，位在有2200公頃茶園的名間鄉，地點並不合適，農業部表達地點不適合的意見。

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環保局今天續開⼆階環評範疇界定第⼀次延伸會議，自救會和環保團體一早就到南投縣婦幼館會場外聚集，拉白布條、高舉抗議和反對標語，表達強烈反對在名間鄉設立焚化爐。

會議開始前民眾要湧入會議室，警方有大批警力到場維持秩序，部分進入會議室的自救會成員，看見警方用球網和桌子隔開開會人員與民眾，自救會開始撒茶葉，有幹部憤怒跳上桌子，怒指南投縣府要毀掉名間的茶產業，場面火爆，並與阻擋的警方爆發衝突，有兩人被警方強行帶離現場。

名間反焚化爐自救會在場外拉白布條、舉反對看板、旗子。（記者張協昇攝）

自救會成員在會場內撒茶葉抗議。（記者張協昇攝）

自救會成員跳上警方用來隔離的桌子撒茶葉。（記者張協昇攝）

警方將抗議的民眾架離會場。（記者張協昇攝）

抗議民眾猛搥桌子，桌子破了一個大洞。（記者張協昇攝）

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