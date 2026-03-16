國旅「大小」兩樣情 去年大鵬灣回升 小琉球再下滑

大鵬灣去年鵬灣大橋的表演，是單日吸引上萬人湧入。（鵬管處提供）

交通部觀光署公佈去年轄區觀光旅遊人次，在大鵬灣國家風景區的「大小」遊憩地區是呈現兩樣情，大鵬灣在歷經前年低谷是出現回升，但小琉球則是持續下滑，鵬管處認為這都是在出國旅遊大環境下的波動，仍將朝「負責任旅遊」目標打造風景區。

據鵬管處統計，去年整年大鵬灣區的遊量達168萬人次，較2024年的151萬人次多出約17萬次，成長約10%左右；而小琉球卻是從110萬人次下滑到105萬人次左右，下滑約4.5%。

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由於目前出國旅遊風潮仍旺，國人留在國旅的經費及時間相對減低，大鵬灣區旅次雖有提升，但仍無法追上2023年疫情解封當年的189萬人次高峰，而小琉球近年的人潮高峰，同樣也是出現在2023年的111萬次。

鵬管處表示，去年開始推動跨域策略結合，和屏東縣政府及東港鎮公所等共享觀光資源，尤其去年的東港建鎮80周年，更成為年底的「拉尾盤」的最佳利器，當時民間業者租借場地、自行籌備的煙火秀，以鵬灣大橋作為舞台，一天就吸引數萬人次湧入，後續跨年晚會同樣也是湧進大量人潮，因此去年12月創下歷年新高。

鵬管處指出，未來將持續透過跨領域及機關橫向的連結，將觀光資源綜效最大化，讓國旅人潮能夠再持續湧入，像今年大鵬灣域就會結合黑鮪魚文化觀光季，屆時在濱灣碼頭將有水上鋼鐵人表演及市集，讓黑鮪魚文化觀光季除了品嘗美食的主軸外，還能藉由地域連結，加深彼此於觀光的豐富度。

至於小琉球，鵬管處坦言，近年小琉球人潮爆量，環境負荷疑慮一直存在，為平衡陸、海域的人潮，鵬管處甫推出的陸域的「文化走讀」導覽行程，是頗受好評，未來將持續推動，並配合夜觀、陸蟹產卵等特色行程，配合「負責任旅遊」的理念，減緩人潮對島上環境的負擔。

鵬灣大橋成為無人機及煙火的最佳表演場地。（鵬管處提供）

大鵬灣去年鵬灣大橋的無人機表演及煙火，是單日吸引上萬人湧入。（鵬管處提供）

大鵬灣去年鵬灣大橋的無人機表演及煙火，是單日吸引上萬人湧入。（鵬管處提供）

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