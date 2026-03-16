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    首頁 > 生活

    彰縣圖「超人阿嬤」榮退了 民眾不捨：找書第一個想到她

    2026/03/16 10:06 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣長王惠美（左）頒發「厥功文化」獎盃，感謝在縣立圖書館服務多年、光榮退休的志工阿嬤陳賞（右）。（圖由彰化縣文化局提供）

    彰化縣長王惠美（左）頒發「厥功文化」獎盃，感謝在縣立圖書館服務多年、光榮退休的志工阿嬤陳賞（右）。（圖由彰化縣文化局提供）

    「來圖書館就像回家一樣！」80歲的陳賞阿嬤，長年在彰化縣立圖書館當志工，每天幫忙整理報紙、期刊與圖書上架，也協助讀者找書、處理預約書與通閱服務，熟悉館內大小事，圖書館幾乎成了她的第2個家。今年她正式退休，彰化縣政府特別頒發「厥功文化」高齡榮退獎盃，感謝她多年默默付出。

    陳賞多年來固定到館服務，從整理報章雜誌、圖書順架與整架，到協助流通櫃台處理借還書與預約書，工作細瑣卻重要。民眾進館找書時，常第一個想到請她幫忙，她總是耐心指引，久而久之與館員、讀者都建立深厚情誼。

    同樣用行動守護文化的，還有文化志工陳年香，她投入文化志工服務已超過26年，摘下去（2025）年全國績優文化志工金質獎。長年來，她主要協助彰化古蹟日活動與彰化縣史館服務，負責導覽解說與接待工作，帶領民眾認識彰化的歷史與文化。

    陳年香說，志工服務讓她認識更多地方故事，也讓生活更充實，很多人透過她的解說，第一次了解彰化的古蹟與歷史，讓她覺得特別有成就感。

    投入文化志工超過26年的陳年香（右），獲頒全國績優文化志工金質獎肯定，縣長王惠美（左）表揚其長年默默付出。（圖由彰化縣文化局提供）

    投入文化志工超過26年的陳年香（右），獲頒全國績優文化志工金質獎肯定，縣長王惠美（左）表揚其長年默默付出。（圖由彰化縣文化局提供）

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