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    首頁 > 生活

    南市國中舞蹈及音樂藝才班鑑定 3/23起跑

    2026/03/16 10:04 記者王姝琇／台南報導
    中山國中舞蹈班在全國學生舞蹈比賽屢獲雙特優佳績。（台南市政府提供）

    中山國中舞蹈班在全國學生舞蹈比賽屢獲雙特優佳績。（台南市政府提供）

    南市115學年度國中舞蹈類鑑定自23至27日、音樂類25至31日受理報名，舞蹈類有中山國中、永仁高中（國中部）等2校，音樂類有歸仁國中、後甲國中、大成國中、崇明國中、佳里國中、大橋國中、南新國中等7校。

    教育局長鄭新輝表示，南市國中音樂班展現高度國際活躍度，大成國中多次受邀至東南亞及東北亞演出，展現大將之風；歸仁國中與日本仙台第二中學進行跨國合奏交流；大橋及南新國中亦頻繁受邀海內外演展，讓世界看見台南的藝術實力。

    歸仁國中國樂蟬聯全國學生音樂比賽13連霸；大成國中管絃樂和弦樂團連續11年榮獲全國音樂比賽特優，更榮獲「教育部藝術教育貢獻獎」；後甲國中國樂團參加全國音樂比賽國中A組國樂合奏屢獲特優及優等；崇明國中國樂團締造全國學生音樂比賽12連霸紀錄；大橋國中每年代表台南市參加南區全國賽獲得特優及優等的佳績。

    舞蹈班表現同樣亮眼，中山國中舞蹈班成立40年，常邀專家學者提供舞蹈教學交流，在全國學生舞蹈比賽屢獲雙特優佳績，在啦啦錦標賽數次榮獲全國第一名；永仁高中於全國學生舞蹈比賽中蟬聯國中A團體組雙特優殊榮，從策展人計畫、校園劇場到「2026身體耕耘」國際大師深度雙語課，透過先修與體驗營，打造銜接小六至國中的專業藝術搖籃。

    歸仁國中國樂蟬聯全國學生音樂比賽13連霸。（台南市政府提供）

    歸仁國中國樂蟬聯全國學生音樂比賽13連霸。（台南市政府提供）

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