台灣燈會在嘉縣落幕 1360萬人次觀展、產值316億元

2026台灣燈會展期13天共累積參觀人次1360萬，創造經濟產值316億元。（資料照）

交通部觀光署與嘉義縣政府共同主辦2026台灣燈會，昨天晚上閉幕，燈會以「光躍台灣‧點亮嘉義」為主題，縣府公布統計數字，展期13天共累積參觀人次1360萬，創造經濟產值316億元。

交通部常務次長林國顯、交通部觀光署長陳玉秀、嘉義縣長翁章梁及議長張明達昨晚在典禮中手持台灣燈會燈籠，交接給苗栗縣長鍾東錦及議長李文斌，宣布2027台灣燈會在苗栗。

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今年台灣燈會有多個亮點，主燈「光沐－世界的阿里山」跳脫生肖意象，以嘉義縣特色進行設計，下方的圓形螢幕在主燈秀呈現台灣島形成的故事；日本青森睡魔由文化總會及旅日作家下町貴族安排進行台日文化交流，引爆高度網路聲量；超級瑪利歐‧星燦嘉年華燈區的瑪利歐主燈成為親子最愛打卡景點，紀念品販售部天天排隊爆滿。

而法國飛天白馬、紙風車劇團、愛爾蘭踢踏舞等國內外表演團體演出，吸引大批民眾前來，直說「這些可以免費看嗎？」；競賽燈區呈現精緻的作品，太保國中師生創作的「馬盯尼」，更是以特殊的視覺效果吸引民眾朝聖。

翁章梁說，感謝13天來各界給予縣府團隊高度肯定與鼓勵，台灣燈會天天都精采，縣府人員天天都辛苦，但大家始終充滿活力，這份活力正是來自民眾的支持，自己最大的感想就是「嘉義被看見了」，這遠比掌聲更重要，嘉義縣過去不常被注意到，透過這次燈會，大家看見嘉義的轉型與改變，也看見工作團隊的用心、紀律與行政效率。

超級瑪利歐‧星燦嘉年華燈區的瑪利歐主燈成為親子最愛打卡景點。（資料照）

太保國中師生創作的「馬盯尼」以特殊的視覺效果吸引民眾朝聖。（資料照）

融合日本青森睡魔與台灣媽祖信仰進行創作的燈籠。（資料照）

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