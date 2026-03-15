73歲阿公拿機械加工乙級證照 下個夢想拚國立科大

國立草屯商工進修部機械科73歲的蔡嘉財，努力練習各種機台技能。（陳世斌提供）

國立草屯商工進修部機械科73歲學生蔡嘉財，活到老學到老，不只每學期成績全班第一，高二通過機械加工丙級技術檢定後，指導老師陳世斌鼓勵再拚乙級證照，他以1年時間苦讀苦練，終於拿到高難度的「機械加工乙級技術士」證照，而他下個夢想是拚上國立科大。

蔡嘉財年少失學，60多歲才上國中補校，因為年輕時在機械公司當業務人員，一直想充實機械專業知識，因此在70歲進草屯商工進修部機械科就讀。

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擔任指導老師的進修部主任陳世斌指出，蔡嘉財高二通過機械加工丙級技術檢定，當時鼓勵他繼續拚乙級證照，乙級檢定的學科考古題多達1000題，術科有多項技能要操練，記憶力和體力都是極大負荷。

陳世斌表示，蔡嘉財曾K書K到眼淚一直流，而一次數小時的操作機台練習，也幾乎達體力極限，但他後來都堅持下去，最大的動力來自去年考上台中高工機械科的孫子，他認為無論如何都要當「孫子學弟」的好榜樣。

陳世斌說，蔡嘉財乙級檢定的學科拿到78分，術科考試也通過，順利取得乙級技術士證照。

這張拚了1年的證照前兩天才寄到學校，由校長張正彥把證照頒給蔡嘉財，陳世斌笑說：「不知何時才能再指導到年紀大又認真的學生！」

蔡嘉財開心拿到乙級證照後，下一個目標是實現上大學的夢想。高中3年都是校排第一，他希望能用繁星管道上國立科大的機械系，進一步學習更專業的知識，也希望體驗一下什麼是大學生活。

擔任指導老師的進修部主任陳世斌（右）不斷鼓勵阿公學生蔡嘉財（左），也一直陪他苦練。（陳世斌提供）

草屯商工校長張正彥（左3）將機械加工乙級證照頒給蔡嘉財（左4），陳世斌（左5）等老師同沾喜氣。（記者陳鳳麗攝）

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