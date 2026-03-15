練習-回家3-1》返鄉青年串聯在地力量 重塑峨眉河階生活

鄧君婷推動「守住一條溪：峨眉河階深耕行動」計畫，透過青年培力、志工行動，推動親水教育。（大隘青年共好協會提供）

記者廖雪茹／新竹專題報導

新竹縣峨眉鄉位處竹苗交界、非山非市，人口外流加上少子化、高齡化，城鄉差距日益擴大，近年更面臨大型開發的挑戰。2023年在文化部「青年村落文化行動計畫」支持下返鄉的青年鄧君婷，以客家「河階生活」的論述，結合在地青年共同出版《眉本事》社區報，與峨眉國小合作成立「土地社」，去年成功推動「峨眉幸福巴士」上路，「大隘青年共好協會」粉專平台今年正式上線，希望號召更多學子參與公共事務、一起讓家鄉更好。

辦社區報串聯在地力量 找回客家村記憶網絡

文化部自2017年推動「青村計畫」，鼓勵青年透過實際行動與在地連結，發掘並活化地方文化資源，促進村落的永續發展。發源於竹苗交界1579公尺鵝公髻山的峨眉溪，流經北埔、峨眉、寶山「大隘三鄉」，注入峨眉湖（大埔水庫）之後進入苗栗三灣。鄧君婷返鄉首年的行動計畫，便以重建峨眉鄉當代「河階生活史」為主軸，投入一系列田野調查。

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鄧君婷盤點峨眉河階生活，串聯在地長者、農夫與青年的力量，一起慢慢地找回孕育客家村落的記憶網絡，並以《眉本事》名稱出版社區報，開啟公共議題的討論，內容涵蓋鄉內人物、食物、生態、植物、族群等面向，除了峨眉鄉內國中小學生每人1本，北埔、峨眉逾30處也可免費索取，迄今已推出5期了。

2024年峨眉青年進一步與峨眉國小合作成立「土地社」，由返鄉的學長、學姐帶著小學弟妹們實地踏查，傳承地方知識，提升學童對家鄉文化與環境的認識與關注。

「守住一條溪」計畫 生態、文化保存與開發取得平衡

峨眉湖風光明媚，被稱作竹科的後花園。峨眉溪上游野溪一處面積約82公頃的高爾夫球場舊址，正以產業園區、養生村、旅館和休閒農場等分5期開發。峨眉青年憂心大型開發案將大幅改變地貌、破壞溪流生態，更將衍生交通問題、垃圾處理等種種問題。鄧君婷期盼能化危機為轉機，2025年推動「守住一條溪：峨眉河階深耕行動」計畫，透過青年培力、志工行動，推動親水教育，期望在開發、生態與文化保存間取得平衡。

去年10月「峨眉幸福巴士」正式通車，迥異於公部門的主導，新竹縣大隘青年共好協會正是重要的幕後推手。包括鄧君婷等人逐一拜訪村長等地方人士，歷經3年的實地調查和行政程序，深入在地超過80個站點，終於規劃出適合峨眉的交通模式。上路3個多月來，協助學童安心通學，長輩就醫、採買及社交不再受限，每月營運人次超過千人。

用行動一步步實踐理想家園

大隘青年共好協會2年來舉辦各式講座、峨眉溪流講唱會、溪流教室等多元化活動，以「幸福巴士×永續環境×公共參與 」為宗旨，今年元月推出粉專平台。這群青年，正一步步用行動實踐理想家園的可能！

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峨眉青年與峨眉國小合作成立「土地社」，由返鄉的學長、學姐帶著小學弟妹們實地踏查，傳承地方知識。（大隘青年共好協會提供）

大隘青年共好協會2年來舉辦各式講座、峨眉溪流講唱會、溪流教室等多元化活動。（大隘青年共好協會提供）

峨眉溪上游野溪一處面積約82公頃的高爾夫球場舊址將分5期開發，鄧君婷（持麥克風者）期盼能化危機為轉機。（記者廖雪茹攝）

去年10月「峨眉幸福巴士」正式通車，新竹縣大隘青年共好協會正是重要的幕後推手。（大隘青年共好協會提供）

《眉本事》社區報宣傳照。（大隘青年共好協會提供）

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