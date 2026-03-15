練習-回家3-3》「眉朋友」跨領域合作 打造家鄉新生活

「眉朋友」為一群返鄉、移居以及關心峨眉的青年朋友。（大隘青年共好協會提供）

記者廖雪茹／新竹專題報導

在網路時代，每週五晚上的「打夜學」，新竹縣峨眉鄉卻有一群「眉朋友」，定期聚集在一起分享生活、學習新知，依舊維繫著緊密的人際網絡，絲毫不因冰冷的科技而疏離。

由新竹縣無負擔農村生活產業發展協會所召集的峨眉鄉「打夜學」，取名來自峨眉赤柯山溫氏家族的傳統活動，在早年農村時代家族人員不分男女，白天務農、晚上共學，客家話稱作「打夜學」。如今，因應現代工作形式，調整為每週五晚上，在地、移居或是假日打工的年輕人，聚在一起彼此交流，分享生活點滴、討論公共議題、學習新的知識。

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「打夜學」凝聚「眉朋友」 共同譜寫峨眉新篇章

峨眉地區1970-1990年代出生的青年，大量離鄉前往竹科或都市工作，逐漸與故鄉事務疏遠。慶幸的是，一群年輕人因為「打夜學」而凝聚，並以幽默方式稱呼為「眉朋友」，他們分別來自農業、資訊、設計、教育、建築、人文等不同領域背景，彼此理念相近、專業互補，近年愈來愈多青年回到家鄉發展，一同譜寫在峨眉的新生活。

「眉朋友」為一群返鄉、移居以及關心峨眉的青年朋友，包括堅持有機農法、稻鴨共生的「無負擔農場」劉奕，以友善環境、珍惜食材為理念的「扌合」黃尹宣，長期進行自然生態調查的工程師鍾偉賢、社會學背景、關注交通平權的李嶽、室內設計背景的「和徐生活工作室」徐貝蓉等人，其中也有攝影師、工藝師、建築師、在學學生等，他們在水畔邊的「水窩Shui Vo」空間，訴說對土地、自然與地方故事的嚮往。

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