練習-回家3-2》從童年記憶到文化守護 鄧君婷的回家之路

2022年鄧君婷（左）成立「滾回家」，利用工作之餘投入田野調查，書寫峨眉的文史與文化，邀請親朋好友家人陪伴她的回家之路。（鄧君婷提供）

記者廖雪茹／新竹專題報導

分享峨眉故事的臉書粉專「滾回家」，名稱令人會心一笑，實則來自鄧君婷的綽號─滾婷，「滾」近似本名「君」的客家發音；在內心深處一股返鄉的召喚下，2023年她毅然辭去工作，返回峨眉投入公共事務。她說：「回家，是一種練習」！

現年34歲的鄧君婷，從小由阿公、阿婆帶大，因為高中升學才離開家鄉，清華大學台灣文學所畢業後，原本在外地工作，之所以會選擇一步一步回到家鄉峨眉，源於童年生活環境的滋養。

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濃郁客家文化與集體意識下成長

鄧君婷回憶道，小二時適逢峨眉國小100週年校慶，學校設計了地景闖關遊戲，她環抱百年樟樹、認識日治時期開校紀念碑、聆聽百年轆轤古井的故事，全校師生還在校長帶領下走古時運輸甘蔗的「牛車路」。那些年，鄉公所結合學校等單位共同規劃「峨眉觀光季」，鄉親不分老少一起做稻草人、踩酸菜、迎古董、蔗架扛柴。「我是在整個村莊濃郁的客家文化與集體意識下成長茁壯的小孩」。

2019年鄧君婷的阿公、阿婆相繼離開，不久全球性COVID-19疫情爆發，第一次面臨到有家歸不得，讓她開始思索返鄉的可能模樣。2022年她成立「滾回家」，利用工作之餘投入田野調查，書寫峨眉的文史與文化，邀請親朋好友家人陪伴她的回家之路。

「滾回家」訪調重新認識家鄉

「離農世代的我們，對溪水與自然環境所產生的距離，也是我在家鄉遺落的一部分。」鄧君婷說，她每天都要過橋穿越峨眉溪，但其實一開始，她對流域地形一點感觸都沒有，直到她在一個個訪調故事中，才重拾她對峨眉的認識；結交許多家鄉的朋友，一起踏實走在水圳路上、清理淤塞的水圳時，她才有了解答─河階是客家人生活、生產也是經濟的重要一部分。

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在童年生活環境的耳濡目染下，鄧君婷（持麥克風者）毅然辭去工作，返回峨眉投入公共事務。（記者廖雪茹攝）

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