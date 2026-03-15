為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    運動觀光到屏東 潘若迪帶領近2千人跳有氧

    2026/03/15 20:52 記者羅欣貞／屏東報導
    「屏東Young 有氧Jump」活動，潘若迪帶領團隊與民眾跳有氧。（圖由屏東縣政府提供）

    「屏東Young 有氧Jump」活動，潘若迪帶領團隊與民眾跳有氧。（圖由屏東縣政府提供）

    配合運動部運動觀光遊程「Fun動屏東」，也慶祝萬丹森林公園啟用，屏東縣政府今（15）日下午在萬丹森林公園舉辦「屏東Young 有氧Jump」活動，近2000人齊聚，縣長周春米也到場與鄉親同樂，在有氧天王潘若迪帶領下跟著音樂熱情舞動，一起揮灑汗水，展現屏東全民運動的健康風氣。

    屏東縣長周春米表示，萬丹森林公園今天啟用，屏東有氧巡迴列車第一場活動就選擇在此舉辦，在這裡不僅能享受芬多精，還能與親朋好友一同運動，感受健康生活的樂趣，請大家多多分享這座新啟用的萬丹森林公園，享受自然與運動帶來的好處，讓生活更加快樂、健康。

    活動特別邀請有氧天王潘若迪，帶領民眾在歡樂氛圍中運動；潘若迪表示，每次來到屏東都有回家的感覺，今年已是第3年參與相關活動，非常喜歡屏東的環境、美食與熱情的鄉親，運動最重要的是快樂與健康，「拚命可以賺錢，但拚錢卻賺不到命」，鼓勵大家一起動起來，好好照顧自己的健康。

    縣府同步規劃運動觀光遊程，參加民眾上午前往休閒農場體驗手作活動，下午則到森林公園參加有氧活動，體驗旅遊與運動帶來的雙重樂趣。

    屏縣府體育發展中心表示，運動觀光已逐漸成為全球觀光發展的新趨勢，透過運動結合旅遊不僅能提升活動吸引力，也能帶動地方經濟發展。未來將持續辦理多元全民運動活動，結合專業師資、特色遊程及在地資源，擴大運動參與人口，同時促進地方觀光與產業發展，邀請全民一起動起來，感受屏東的陽光與熱情。

    屏東縣長周春米到場與鄉親同樂，在有氧天王潘若迪帶領下跟著音樂熱情舞動。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米到場與鄉親同樂，在有氧天王潘若迪帶領下跟著音樂熱情舞動。（圖由屏東縣政府提供）

    「屏東Young 有氧Jump」活動，吸引近2000位民眾到場參與，現場洋溢滿滿活力。（圖由屏東縣政府提供）

    「屏東Young 有氧Jump」活動，吸引近2000位民眾到場參與，現場洋溢滿滿活力。（圖由屏東縣政府提供）

    近2000人參與活動，全場大合照。（圖由屏東縣政府提供）

    近2000人參與活動，全場大合照。（圖由屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播