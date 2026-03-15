運動觀光到屏東 潘若迪帶領近2千人跳有氧

「屏東Young 有氧Jump」活動，潘若迪帶領團隊與民眾跳有氧。（圖由屏東縣政府提供）

配合運動部運動觀光遊程「Fun動屏東」，也慶祝萬丹森林公園啟用，屏東縣政府今（15）日下午在萬丹森林公園舉辦「屏東Young 有氧Jump」活動，近2000人齊聚，縣長周春米也到場與鄉親同樂，在有氧天王潘若迪帶領下跟著音樂熱情舞動，一起揮灑汗水，展現屏東全民運動的健康風氣。

屏東縣長周春米表示，萬丹森林公園今天啟用，屏東有氧巡迴列車第一場活動就選擇在此舉辦，在這裡不僅能享受芬多精，還能與親朋好友一同運動，感受健康生活的樂趣，請大家多多分享這座新啟用的萬丹森林公園，享受自然與運動帶來的好處，讓生活更加快樂、健康。

請繼續往下閱讀...

活動特別邀請有氧天王潘若迪，帶領民眾在歡樂氛圍中運動；潘若迪表示，每次來到屏東都有回家的感覺，今年已是第3年參與相關活動，非常喜歡屏東的環境、美食與熱情的鄉親，運動最重要的是快樂與健康，「拚命可以賺錢，但拚錢卻賺不到命」，鼓勵大家一起動起來，好好照顧自己的健康。

縣府同步規劃運動觀光遊程，參加民眾上午前往休閒農場體驗手作活動，下午則到森林公園參加有氧活動，體驗旅遊與運動帶來的雙重樂趣。

屏縣府體育發展中心表示，運動觀光已逐漸成為全球觀光發展的新趨勢，透過運動結合旅遊不僅能提升活動吸引力，也能帶動地方經濟發展。未來將持續辦理多元全民運動活動，結合專業師資、特色遊程及在地資源，擴大運動參與人口，同時促進地方觀光與產業發展，邀請全民一起動起來，感受屏東的陽光與熱情。

屏東縣長周春米到場與鄉親同樂，在有氧天王潘若迪帶領下跟著音樂熱情舞動。（圖由屏東縣政府提供）

「屏東Young 有氧Jump」活動，吸引近2000位民眾到場參與，現場洋溢滿滿活力。（圖由屏東縣政府提供）

近2000人參與活動，全場大合照。（圖由屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法