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    首頁 > 生活

    半夜也塞！國3南港─木柵卡車陣半小時 高公局：週末道路施工

    2026/03/15 16:00 記者董冠怡／台北報導
    民眾抱怨半夜塞在高速公路上。（民眾提供）

    民眾抱怨半夜塞在高速公路上。（民眾提供）

    國道半夜也塞！台北市有民眾向本報反映，14日（週六）深夜11點半，開車從南港欲走國道3號至木柵，導航顯示約半小時以內，未料卻多花1倍時間，抱怨連半夜也在塞；高公局回應，3月13、14、15日（週五至週日）進行道路養護，並在夜間離峰時間深夜10點至隔天清晨6點施工，今天是最後一天。

    投訴民眾指出，凌晨在國道3號上塞了半小時，現場宛如大型臨時停車場，在木柵下交流道時，往新店、深坑方向持續大排長龍，可以理解為了將交通衝擊降到最低，採取夜間施工，但仍希望未來國道施工，高公局和台北市交通局能在匝道口等地，增設告示牌面，加強提醒用路人改走平面道路，以免卡在車陣中動彈不得。

    高公局說明，基於用路人行車安全及路面養護需求，在天候許可且夜間交通離峰時段整修施工，除了在木柵段現場前約500公尺外側路肩，佈設標誌車顯示前方施工外，交控中心也在上游2處交流道前的沿線資訊可變標誌（CMS）顯示前方施工及里程訊息，提醒行經車流提早注意，另同步於1968路網顯示施工警示訊息，以及提供警告協助宣導。

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