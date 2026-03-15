每10分鐘1次！共軍衛星群被抓包正在幹這件事 日警戒台灣出事！

中國解放軍的軍用偵察衛星群，被發現以極高頻率通過日本與周邊上空。（法新社）

今有日媒披露，中國解放軍的軍用偵察衛星群，被發現以極高頻率通過日本與周邊上空，日本政府已掌握這些衛星的動態，懷疑可能是為了在台灣發生緊急情況掌握日本和美國動向，因此提高警戒。

《讀賣新聞》15日表示，他們根據美國太空軍衛星追蹤網站「Space-Track」公開資料，以及航太工程專家與民間企業協助下，分析中國「遙感」（Yaogan）衛星群的運行軌道。截至2025年12月確認約160枚遙感衛星中，團隊挑選出過去3年間曾出現疑似調整軌道、被視為運作活躍的80枚衛星進行分析。

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分析結果顯示，這80枚衛星主要集中在北緯35度到南緯35度之間的區域運行，包括日本和台灣。其中，日本上空平均約每10分鐘就有一枚遙感衛星通過；自衛隊和美軍基地上空，平均2小時內會有約10枚衛星掠過。這些衛星經常通過的地區包括神奈川縣的橫須賀美國海軍基地、長崎縣佐世保美日軍港、沖繩、台灣、南海和關島美軍基地。

日本政府認為，這些衛星可能用於在台海發生緊急情勢時掌握美日軍事動向，目前已提高警戒。一名航空自衛隊前高層向《讀賣新聞》指出，不排除美日部隊的部署可能幾乎隨時被中國掌握的最壞情況；另一名幹部則判斷，中國可能正試圖建立可與美軍匹敵的軍事監視能力。

遙感衛星是中共自2006年開始發射的軍用偵察衛星系列，由上海航天技術研究院和中國空間技術研究院主導研發，據稱包含光學偵察衛星、SIGINT（通信情報蒐集）衛星。

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