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    首頁 > 國際

    中國將北斗衛星訊號引入地下 讓隧道也收得到導航

    2026/03/15 21:33 中央社
    中國準備為其自行研發的北斗衛星導航系統，進行名為「引星入地」的工程，讓隧道、地下停車場、地下礦場等地也能接收到北斗衛星訊號。圖為「北斗衛星導航系統」於第十二屆中國國際航空航天博覽會展出。（美聯社檔案照）

    中國準備為其自行研發的北斗衛星導航系統，進行名為「引星入地」的工程，讓隧道、地下停車場、地下礦場等地也能接收到北斗衛星訊號。圖為「北斗衛星導航系統」於第十二屆中國國際航空航天博覽會展出。（美聯社檔案照）

    中國官媒報導，中國準備為其自行研發的北斗衛星導航系統，進行名為「引星入地」的工程，讓不見天日的隧道、地下停車場、地下礦場等地也能接受到北斗衛星訊號。此外，中國也正在為北斗系統升級，建設下一代系統。

    央視新聞報導，「引星入地」工程是在室外設置一座接收天線，將衛星訊號放大後轉發到位在地下的控制室，再經由控制室設置的高精度時間同步伺服器，同步透過在地下的多個基地台發送訊號，讓位處地下的用戶接收到北斗衛星系統的訊號。

    北斗應用發展研究院工程師張軍表示，根據上述技術，未來有「引星入地」訊號涵蓋的地下場所，用戶不須更新手機或車用設備的軟硬體，只要打開常用的導航系統，就能在隧道內獲得與地面無異的北斗定位。

    報導提到，位在北京市東部郊區的東六環地下隧道內，目前就布設了北斗衛星訊號發射基地台，將來自天空的北斗訊號引入地下，標榜實現隧道內外無縫銜接的定位導航。

    張軍表示，目前這項技術正在中國擴展應用範圍，除了隧道，未來將延伸至地下停車場、大型交通樞紐、地下煤礦、城市地下公共管道等眾多地點。

    此外，根據報導，中國正在全面建設下一代的北斗衛星導航系統。根據「北斗衛星導航系統2035年前發展規劃」的文件顯示，2025年要完成關鍵技術研究，2027年左右發射3顆試驗衛星，2029年左右開始發射組成訊號網的衛星，2035年完成系統建設。

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