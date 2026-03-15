健康幣制度推進中！石崇良：兌換平台完成招標

石崇良曝健康幣制度進度。（記者方賓照攝）

為鼓勵民眾養成健康習慣，衛福部規劃推出「健康幣」制度，未來只要完成接種疫苗、癌症篩檢等健康行為，就能累積健康幣，用來兌換健康商品或折抵運動入場費。不過國民黨立委陳菁徽認為多次質詢，衛福部長石崇良都回應都沒有規劃，質疑健康幣是否真能如期在4月上路，對此，石崇良今出席台北市中醫師公會舉辦的國醫節活動時表示，目前健康幣相關系統與合作平台都在按既定時程推進，預計將於4月適當時機對外宣布。

石崇良指出，健康幣的App規劃分為兩個部分。第一部分是利用現有的「健康存摺」，把個人健康數據轉換為健康幣，目前這項功能已經完成；第二部分則是「兌換平台」，讓民眾能將健康幣用於兌換商品或服務，相關系統已完成招標，正依規劃進行設計。

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至於外界關心App名稱是否為「Health Go」，石崇良表示，名稱仍會再討論決定。他說，由於今年度預算尚未審查通過，因此健康幣計畫是利用原本「Health Go」計畫的預算進行轉型，相關開發工作仍持續進行。針對上路時程，石崇良指出，健康幣預計在4月擇期公布。

此外，石崇良也提到國民年金調整議題。他表示，目前台灣社會福利體系包含社會保險、福利津貼與社會救助等，其中共有8大福利津貼，包括國民年金與老農津貼等，政府會依消費者物價指數（CPI）變動進行調整。此次提出的國民年金修法版本，將比照老農津貼，規劃約23.5%的調整幅度，並兼顧國家財政與長期財務穩健，預計在立法院委員會審查時進一步說明。

另外，針對國內將開放中醫師使用超音波檢查，石崇良表示，台灣醫療發展趨勢是中西醫整合，過去已逐步開放心電圖、血液檢查等現代醫療工具。未來也會與中醫界及超音波醫學會討論適用情境與訓練資格，若取得共識，透過政策調整即可推動，不一定需要修法，目前尚未訂定明確時程。

中醫師公會全聯會前理事長詹永兆則表示，推動中醫使用超音波目前以「人才培訓」為首要任務。雖法無禁令，但需與超音波、長照醫學會合作完備教育訓練。未來目標是達成業界共識後，爭取納入健保，透過科技工具實現精準診斷、縮短病程，提升醫療品質以造福民眾。

石崇良指出，隨著高齡化社會來臨，中醫在養生保健、疾病治療與康復照護方面都扮演重要角色。政府未來也將透過「健康台灣深耕計畫」與長照3.0政策，結合AI、智慧照護與創新治療模式，擴大中醫在健康促進、居家醫療、急性後期照護與安寧療護等領域的角色。

石崇良說，中醫在養生保健、疾病治療與康復照護方面都扮演重要角色。（記者方賓照攝）

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