嘉義女兒下町貴族跨海圓夢 讓青森睡魔實現與家鄉神明約定

下町貴族（前左）在Team Taiwan大遊行擔任睡魔燈籠隊伍的指揮，現場讓她感動萬分。（Min攝影，下町貴族提供）

2026嘉義縣台灣燈會台日交流亮點「青森睡魔抵嘉」，在網路引爆極高聲量，百萬人湧入睡魔小屋參觀，被巨大的睡魔燈籠作品所震撼；青森睡魔團隊來台負責人、完成高難度任務的關鍵總籌者是來自嘉義市、旅居日本十載的作家「下町貴族」，她隻身在雪國青森一手執筆寫作，一手與睡魔師製作燈籠，然而心中始終亮著一盞家鄉的燈。

2024年，下町貴族與睡魔師諏訪慎曾以朴子配天宮「樸仔媽」為靈感打造大型睡魔燈籠，當時她回台取材遇見朴子紙藝師蔡承哲等人，也讓青森睡魔與媽祖信仰交織結合，不僅是宗教工藝交流，更是與家鄉神明的約定。

請繼續往下閱讀...

當得知2026年台灣燈會落腳嘉義時，身為嘉義人的下町貴族想著「能不能把這份感動帶回家鄉？」此念頭在文化總會秘書長李厚慶的支持下成真，由於台灣燈會燈區在太保及朴子，她再次選擇以配天宮樸仔媽、千順將軍與天地人三虎為題，讓台灣的守護神以青森的姿態在燈區昂然現身。

「青森睡魔抵嘉」由文化總會與嘉義縣政府聯手策劃，睡魔師諏訪慎、林廣海來台創作，然而下町貴族是全場唯一精通中日文、理解青森睡魔工法、並能協調各方需求的關鍵人物。從材料的跨海運送、環境差異的克服到緊迫的工期，所有的壓力、誤解與疲累都壓在她的肩膀上，當材料因天氣延誤時曾非常焦慮，幸好一切都能順利完成。

下町貴族說，根據日本青森市官方派遣紀錄，青森睡魔第一次來台是在1980年，為當時國慶日活動而來；第二次是2013年新竹台灣燈會；第三次是2020年新北燈會；今年台灣燈會是青森睡魔第一次在亞洲其他國家從零開始製作，更是第一次以台灣傳統文化為靈魂的大型睡魔。

3月7日Team Taiwan大遊行當晚200萬人擠爆燈會現場，睡魔燈籠、囃子樂音與跳人的舞步三位一體出發，那不僅是台灣史上最完整的睡魔遊行，更是下町貴族十年旅日獻給家鄉最盛大的禮物。

在睡魔遊行隊伍擔任指揮引導、看著百萬人潮，一切都超乎下町貴族的想像，「真的非常開心，從沒想過能這麼盛大，在嘉義帶著睡魔遊行，只有感動」。那一刻，青森的雪與嘉義的風已合而為一。

對下町貴族來說，青森睡魔與台灣的交流還有無數種可能，而今年的台灣燈會，她帶著這盞照亮台日情誼的燈籠回到了家鄉，也為無數人刻畫下無法忘懷的記憶。

旅日作家「下町貴族」是日本青森睡魔在台灣燈會登場的關鍵推手。（Min攝影，下町貴族提供）

下町貴族將睡魔帶回嘉義家鄉。（張家珩攝影，下町貴族提供）

融合台灣媽祖信仰的青森睡魔燈籠吸引大批民眾觀看。（記者林宜樟攝）

下町貴族為前總統蔡英文解說青森睡魔燈籠的奧秘。（記者林宜樟攝）

下町貴族（右）與朴子紙藝師蔡承哲（左）。（記者林宜樟攝）

下町貴族與青森睡魔燈籠製作團隊。（下町貴族提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法