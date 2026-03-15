週三前好天氣！白天飆28度溫差大 下波變天時間曝

明天至週三降雨趨勢。（氣象署提供）

未來1週氣溫趨勢。（氣象署提供）

把握週三前各地好天氣！中央氣象署預報，週三前各地晴到多雲，日夜溫差大，只有迎風面會有零星降雨，到了週四鋒面接近，北東降雨增多，週五鋒面通過、東北季風增強，降雨增多外，北部及東北部氣溫稍下降，早晚溫度與前幾天差不多，白天溫度略微下降。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地多雲到晴，風場是偏東風，迎風面水氣略微增多，因此基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星降雨；週二、週三風向偏東南風到偏南風，各地晴到多雲，只剩下花東、恆春半島有零星短暫雨。

張承傳指出，週四開始鋒面接近，北東降雨增多，基隆北海岸、大台北地區、恆春半島、北部山區局部短暫陣雨，其他地區晴到多雲；週五鋒面通過、東北季風增強，降雨部分稍微增多，桃園以北、東半部地區及恆春半島局部短暫雨，竹苗山區有零星降雨，其他地區多雲到晴；週六、下週日受東北季風影響，大台北、東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，張承傳表示，明天清晨受到輻射冷卻影響，新竹、苗栗溫度僅11-13度，苗栗局部地區甚至可能來到10度以下，其他地區16-18度，到了白天各地舒適溫暖，東半部22、23度，西半部23-26度，日夜溫差較大。週二、週三清晨竹苗輻射冷卻較為不明顯，因此各地清晨約14-18度，白天溫度25-28度。

張承傳說，週四鋒面南下接近，北東降雨增多，但溫度下降幅度較不明顯，到了週五鋒面通過、東北季風增強，由於這波東北季風強度沒有很強，因此低溫變化不大，各地早晚溫度約為14-18度，北部白天溫度略微下降，約降至22、23度左右，中南部影響不大，仍有27-29度，東部約25度左右，到了下週日東北季風減弱。

週四至下週日降雨趨勢。（氣象署提供）

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