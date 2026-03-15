為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週三前好天氣！白天飆28度溫差大 下波變天時間曝

    2026/03/15 18:45 記者黃宜靜／台北報導
    明天至週三降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天至週三降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來1週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來1週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    把握週三前各地好天氣！中央氣象署預報，週三前各地晴到多雲，日夜溫差大，只有迎風面會有零星降雨，到了週四鋒面接近，北東降雨增多，週五鋒面通過、東北季風增強，降雨增多外，北部及東北部氣溫稍下降，早晚溫度與前幾天差不多，白天溫度略微下降。

    中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地多雲到晴，風場是偏東風，迎風面水氣略微增多，因此基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星降雨；週二、週三風向偏東南風到偏南風，各地晴到多雲，只剩下花東、恆春半島有零星短暫雨。

    張承傳指出，週四開始鋒面接近，北東降雨增多，基隆北海岸、大台北地區、恆春半島、北部山區局部短暫陣雨，其他地區晴到多雲；週五鋒面通過、東北季風增強，降雨部分稍微增多，桃園以北、東半部地區及恆春半島局部短暫雨，竹苗山區有零星降雨，其他地區多雲到晴；週六、下週日受東北季風影響，大台北、東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

    溫度方面，張承傳表示，明天清晨受到輻射冷卻影響，新竹、苗栗溫度僅11-13度，苗栗局部地區甚至可能來到10度以下，其他地區16-18度，到了白天各地舒適溫暖，東半部22、23度，西半部23-26度，日夜溫差較大。週二、週三清晨竹苗輻射冷卻較為不明顯，因此各地清晨約14-18度，白天溫度25-28度。

    張承傳說，週四鋒面南下接近，北東降雨增多，但溫度下降幅度較不明顯，到了週五鋒面通過、東北季風增強，由於這波東北季風強度沒有很強，因此低溫變化不大，各地早晚溫度約為14-18度，北部白天溫度略微下降，約降至22、23度左右，中南部影響不大，仍有27-29度，東部約25度左右，到了下週日東北季風減弱。

    週四至下週日降雨趨勢。（氣象署提供）

    週四至下週日降雨趨勢。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播