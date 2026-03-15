雲林在地企業辦演唱會 越南一線知名歌手嗨爆體育館

雲林在地企業為讓越南移工朋友不用再奔波回國看大型音樂盛會，今日在雲林縣立體育館舉辦縣內首場「Just For You 越南之星演唱會」，重金聘請越南5名人氣歌手及DJ演出。（圖由李少棋提供）

隨台灣與越南之間交流日益頻繁，雲林在地企業為讓越南移工朋友不用再奔波回國看大型音樂盛會，今（15）日在雲林縣立體育館舉辦縣內首場「Just For You 越南之星演唱會」，重金聘請越南4名人氣歌手及1名知名DJ輪番上陣演出，場地舞台全採用大型演唱會等級規格，約2000名移工朋友嗨翻。

此場活動由騰炬企業有限公司舉辦。董事長李少棋表示，據統計目前在台灣越南籍人口，包括移工、新住民、留學生等逼近30萬人，且越南人是台灣最大東南亞新住民群體，且在台灣社會各個層面均扮演關鍵角色，是穩定我國社會及產業的重要力量。他和許多越籍朋友相識後，多數喜愛流行音樂，因此為促進台越音樂文化交流，因此舉辦雲林首場大型越南歌手演唱會。

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李少棋表示，此次音樂會邀請越南人氣歌手德福、ERIK、創作歌手吳蘭香、舞台魅力十足的林振輝，以及越南知名DJ Trang Moon輪番上陣演出。

李少棋說，雖採收費入場，但活動都是以大型演唱會規模舉辦，將近2000名民眾可在體育館內與明星一起享受音樂饗宴，場外更有越南嘉年華，多項小吃讓民眾解解鄉愁；越籍阮姓民眾表示，此次邀請的卡司幾乎都是在地一線知名藝人，非常值得一看。

李少棋表示，希望透過音樂與文化活動，讓在台越南朋友能在熟悉的音樂與文化氛圍中放鬆心情，未來也會視成效再次舉辦。

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