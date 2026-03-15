為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    赴日觀戰WBC急救倒地民眾 桃園消防員跨國救援超熱血

    2026/03/15 15:49 記者李容萍／桃園報導
    龍潭消防分隊隊員張詠惟（左）日本東京車站協助急救倒地民眾。（圖由龍潭分隊提供）

    龍潭消防分隊隊員張詠惟（左）日本東京車站協助急救倒地民眾。（圖由龍潭分隊提供）

    度假變救援，台日友好再添一樁！桃園市政府消防局第四大隊龍潭消防分隊2位隊員張詠惟、楊昱修，日前赴日本自助旅行，未料3月12日晚間於東京「神田車站」搭乘地鐵時，目擊1名日本民眾突然暈倒。2人憑藉職業本能與專業救護技能，第一時間上前協助，並運用語言能力與當地人員溝通，順利完成1場暖心的跨國救援行動，也展現台灣消防員的專業與熱心助人的精神。

    張詠惟（34歲）與楊昱修（35歲）2位隊員服務於龍潭消防分隊，具備豐富救護經驗，因興趣相仿，分別愛打棒球、露營、動漫畫，以及看運動賽事、旅遊、登山戶外活動，日前相約赴日本自助旅行，也專程到東京巨蛋觀戰2026棒球經典賽。

    事發當時，列車停靠於東京神田車站等待乘客上下車，而張詠惟、楊昱修2人在地鐵車廂內，赫然發現前方1名候車民眾突然倒臥在地。雖然正值休假期間且身處異國，但面對突發狀況職業本能讓2人毫不猶豫上前協助，迅速對倒地民眾進行初步評估與處置。

    2人緊靠傷者身旁，立即檢查其意識狀態、呼吸及脈搏情形，確認患者仍有呼吸後，隨即進行初步照護並持續觀察其狀況，所幸在2人協助下，患者情況逐漸穩定。而張詠惟平日自學日文，在現場不僅能與傷者進行病情溝通、安撫情緒，更在當地車站人員與119急救隊抵達時，交接事發當下情況與病患狀況，讓後續救護工作得以順利銜接。

    龍潭消防分隊長莊易濃表示，張詠惟與楊昱修2位隊員平時在單位表現優異，救護技術純熟。此次即使身處國外旅遊期間，仍能在緊急時刻挺身而出、發揮專業，不僅成功協助傷者，也展現台灣消防員的專業素養與助人熱誠，令人感到欣慰與驕傲。

    龍潭消防分隊隊員張詠惟（左）日本東京車站協助急救倒地民眾。（圖由龍潭分隊提供）

    龍潭消防分隊隊員張詠惟（左）日本東京車站協助急救倒地民眾。（圖由龍潭分隊提供）

    龍潭消防分隊隊員張詠惟（右）、楊昱修（左）日本東京巨蛋觀戰2026棒球經典賽。（圖由張詠惟提供）

    龍潭消防分隊隊員張詠惟（右）、楊昱修（左）日本東京巨蛋觀戰2026棒球經典賽。（圖由張詠惟提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播