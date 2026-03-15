赴日觀戰WBC急救倒地民眾 桃園消防員跨國救援超熱血

龍潭消防分隊隊員張詠惟（左）日本東京車站協助急救倒地民眾。（圖由龍潭分隊提供）

度假變救援，台日友好再添一樁！桃園市政府消防局第四大隊龍潭消防分隊2位隊員張詠惟、楊昱修，日前赴日本自助旅行，未料3月12日晚間於東京「神田車站」搭乘地鐵時，目擊1名日本民眾突然暈倒。2人憑藉職業本能與專業救護技能，第一時間上前協助，並運用語言能力與當地人員溝通，順利完成1場暖心的跨國救援行動，也展現台灣消防員的專業與熱心助人的精神。

張詠惟（34歲）與楊昱修（35歲）2位隊員服務於龍潭消防分隊，具備豐富救護經驗，因興趣相仿，分別愛打棒球、露營、動漫畫，以及看運動賽事、旅遊、登山戶外活動，日前相約赴日本自助旅行，也專程到東京巨蛋觀戰2026棒球經典賽。

請繼續往下閱讀...

事發當時，列車停靠於東京神田車站等待乘客上下車，而張詠惟、楊昱修2人在地鐵車廂內，赫然發現前方1名候車民眾突然倒臥在地。雖然正值休假期間且身處異國，但面對突發狀況職業本能讓2人毫不猶豫上前協助，迅速對倒地民眾進行初步評估與處置。

2人緊靠傷者身旁，立即檢查其意識狀態、呼吸及脈搏情形，確認患者仍有呼吸後，隨即進行初步照護並持續觀察其狀況，所幸在2人協助下，患者情況逐漸穩定。而張詠惟平日自學日文，在現場不僅能與傷者進行病情溝通、安撫情緒，更在當地車站人員與119急救隊抵達時，交接事發當下情況與病患狀況，讓後續救護工作得以順利銜接。

龍潭消防分隊長莊易濃表示，張詠惟與楊昱修2位隊員平時在單位表現優異，救護技術純熟。此次即使身處國外旅遊期間，仍能在緊急時刻挺身而出、發揮專業，不僅成功協助傷者，也展現台灣消防員的專業素養與助人熱誠，令人感到欣慰與驕傲。

龍潭消防分隊隊員張詠惟（左）日本東京車站協助急救倒地民眾。（圖由龍潭分隊提供）

龍潭消防分隊隊員張詠惟（右）、楊昱修（左）日本東京巨蛋觀戰2026棒球經典賽。（圖由張詠惟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法