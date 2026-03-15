新北4/19推數位學習家長講座 教孩子從防沉迷到有效陪伴

家長參與「宣講講座活動」實作數位平臺 ，親身體驗孩子自主學習的重點與樂趣。（教育局提供）

AI時代來臨，家長關心的不再只是孩子「有沒有用平板」，而是「怎麼用才對」。新北市教育局將於4月19日舉辦「數位學習家長宣講講座」，透過實體互動與平臺體驗，協助家長了解數位學習重點，從「防止沉迷」走向「有效陪伴」，成為孩子的數位學習隊友，活動即日起開放線上報名。

教育局長張明文指出，新北持續推動「生生用平板」，同時也重視家長的理解與支持，並製作宣導影片協助家長了解數位工具如何培養孩子的自主學習能力。他指出，數位工具不只是課本的延伸，更是孩子探索世界、整理思考的重要入口，也提醒家長協助孩子建立健康用眼習慣，落實「用眼30分鐘、休息10分鐘」，並引導孩子正確使用生成式AI，把AI當成學習夥伴，而非取代思考的工具。

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海山高中國中部家長楊媽媽分享，以前看到孩子拿平板，第一個反應就是擔心在玩遊戲，但去年10月參加宣講後，才發現數位學習其實有許多幫助。透過講座認識《家長數位學習知能指引》中的親子共學策略，她開始和孩子一起訂定學習目標、規劃時間，也學會運用數位學習平臺安排任務、檢視成果，如今家裡不再因使用平板產生爭執，反而多了討論學習內容的機會，也拉近親子距離。

除了家長支持，學生也能在遊戲化學習中培養數位素養。教育局指出，日前在海山國小家長日設置遊戲式素養平台「新北星聯盟」攤位，透過闖關任務讓孩子在遊戲中學習個資保護、辨識假訊息等網路安全觀念。

教育局表示，面對數位時代快速變化，家長不必成為科技專家，只要透過《教育部中小學家長數位學習知能指引》及相關研習，就能掌握數位安全知識與親子共學方法。未來也將持續推動家長數位知能研習，並結合「新北校園通APP」、「新北星聯盟」、「因材網」等多元數位資源，打造家庭與學校共同支持的學習環境，陪伴孩子在數位世界中穩健成長。

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