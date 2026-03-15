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    首頁 > 生活

    高鐵嘉義站贈票 家扶青少年勇闖台北城

    2026/03/15 16:31 記者林宜樟／嘉義報導
    高鐵嘉義站支持嘉義家扶中心的青少年搭高鐵到台北。（圖由高鐵嘉義站提供）

    高鐵嘉義站支持嘉義家扶中心的青少年搭高鐵到台北。（圖由高鐵嘉義站提供）

    高鐵嘉義站為關懷弱勢、縮短城鄉學習資源的差距，今天協助「嘉義家扶中心」舉辦「雙鐵勇闖台北城」青少年一日營活動，40位國中生由高鐵提供車票，展開結合高鐵與捷運的「雙鐵」交通探索，讓青少年走出熟悉的生活圈，親身感受台北的便利與多元。

    出發之前，高鐵嘉義站送上大車票表達祝福，希望此行讓孩子們透過團隊合作累積生活經驗，擁有一趟難忘且深具教育意義的旅程；嘉義家扶中心主任沈明彥感謝台灣高鐵支持，讓青少年得以搭乘高鐵北上，縮短路程時間，讓許多從未搭乘過高鐵的孩子首次體驗高鐵的效率與舒適，更在親身探索中開拓視野、累積學習動力。

    成員小安說，因為爸爸每天工作很忙，很少有時間闔家出遊，這是第一次到台北和第一次搭高鐵，開心又難忘，感謝家扶與台灣高鐵。

    高鐵嘉義站長朱立中表示，許多孩子因家長無力負擔交通費用，很少能安排跨縣市旅遊，為幫助孩子看見更寬廣的世界，因此支持活動，高鐵列車不僅是載送旅客的運具，更是承載愛心的美好平台。

    青少年搭乘高鐵到台北，開拓視野。（圖由高鐵嘉義站提供）

    青少年搭乘高鐵到台北，開拓視野。（圖由高鐵嘉義站提供）

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