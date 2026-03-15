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    首頁 > 生活

    台中好驚奇！檳榔、小黃瓜全變糖葫蘆 但檳榔糖葫蘆可是「18禁」

    2026/03/15 13:00 記者黃旭磊／台中報導
    「檳榔糖葫蘆」生意超好，上午就賣到剩一支。（記者黃旭磊攝）

    「檳榔糖葫蘆」生意超好，上午就賣到剩一支。（記者黃旭磊攝）

    台中向上市場附近攤商，被逛街民眾發現插上裹滿晶瑩糖衣「檳榔糖葫蘆」，老闆也賣小黃瓜糖葫蘆，並自誇稱「（大的）有點像哈密瓜喔」，謝姓民眾驚呼是「糖葫蘆進化史」，由於視覺衝擊太強，引起路人驚嘆拍照，邱姓民眾怕小孩誤吃，郭老闆強調，「絕對禁止18歲以下購買。」

    這攤位簡直是「糖葫蘆進化史」！謝姓民眾14日遊逛向上市場，在向上北路、華美街口發現檳榔被裹上晶瑩剔透糖衣，老闆主打小黃瓜糖葫蘆，還稱大到像哈密瓜吸引目光，沒想到近看才發現翠綠檳榔糖葫蘆，由於視覺衝擊力實在太強，不少路人停下來驚嘆拍照，直呼獵奇程度滿分，另外還有砂糖橘及草莓都可以變成糖葫蘆。

    謝姓民眾說，童年時見大人嚼一嚼吐出火紅汁水，簡直像是神奇魔藥，趁大人午睡偷偷摸走一顆，躲在住家旁竹林下，學著用力一咬，「天啊！那滋味至今難忘」，感覺心跳加速、臉頰滾燙，強烈心悸感以為中毒，「獵奇試吃」成童年驚魂時刻。

    本報今走訪發現「檳榔糖葫蘆」生意超好，上午就賣到剩一支，郭老闆強調，「還有包葉的」，18歲以下絕對不會賣給他，先前在雲林斗六夜市生意很好，紅糖不會死甜，很多台中人都跑去斗六買。

    「檳榔糖葫蘆」不賣小孩。（記者黃旭磊攝）

    「檳榔糖葫蘆」不賣小孩。（記者黃旭磊攝）

    郭老闆強調「檳榔糖葫蘆」不賣小孩。（記者黃旭磊攝）

    郭老闆強調「檳榔糖葫蘆」不賣小孩。（記者黃旭磊攝）

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