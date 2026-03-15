為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    助旅行業數位、永續發展 觀光署推「9000萬補助方案」明上路

    2026/03/15 12:58 記者黃宜靜／台北報導
    為協助旅行產業升級發展，提升產業數位能力及服務品質，並取得永續標章，交通部推出「新促進旅行業發展方案」，將於明天（16日）上路。（記者黃宜靜攝）

    為協助旅行產業升級發展，提升產業數位能力及服務品質，並取得永續標章，交通部推出「新促進旅行業發展方案」，將於明天（16日）上路。（記者黃宜靜攝）

    為協助旅行產業升級發展，提升產業數位能力及服務品質，並取得永續標章，交通部推出「新促進旅行業發展方案」，將於明天（16日）上路，補助經費約9000萬元，除補助公協會、旅行業者辦理教育訓練外，也針對業者建置電子商務管理系統、取得永續相關認證標章提供最高90％補助。

    2019年11月觀光署曾頒布促進旅行業發展方案，交通部觀光署指出，前次受補助對象僅包含依法登記有案的旅行商業同業公會，及由旅行業所組成並經本署認可的全國性觀光公益法人；而這次補助對象除上述公（協）會以外，還包括旅行業者，因此補助對象更加廣泛。

    觀光署續指，前一次僅補助辦理教育訓練，這次新促進旅行業發展方案補助內容除補助公（協）會辦理教育訓練外，也有補助旅行業建置電子商務管理系統及取得永續相關認證標章。

    觀光署說明，新促進旅行業發展方案實施期程為3月16日至今年12月31日止，補助經費約9000萬元，實施1年，至預算提前用罄為止。此次方案重點主要是想要協助旅行業者數位化、取得永續認證、減輕營運負擔，以及補助旅行公（協）會辦理相關教育訓練，提升旅行業從業人員專業知能、數位能力。

    履約保證保險費用補助部分，新方案最高可申請補助50%，並以新台幣1萬元為限，有分公司者，每一分公司可就保險費用50%申請補助，以2500元為限。觀光署說明，目前各旅行業者履約保證保險費用每年約在1萬4000餘元至5萬餘元間，因應去年度起履約保證保險保額及保費同步提高，考量旅遊產品於3至6個月前上架販售屬常態，突然調漲保費尚不及反應在成本中，因此在這個「過渡時期」，提供旅行業者必要協助。

    針對還沒數位化的公司，首次建置電子商務管理系統，最高可申請首次建置費用及第1年服務費用90%，旅行業從業人員5人以下者，以新台幣5萬元為限；其從業人員6人以上者，以10萬元為限。觀光署表示，目前中小型微業者數位化情形尚未普及，為鼓勵業者數位升級，只要是新建系統的業者，不論系統功能多寡，包含訂單系統、人事管理、財務系統，均得申請補助首年建置費用，最高10萬元。

    至於補助永續相關標章認證費用上，最高可申請審查及查核相關費用90%，並以新台幣2萬元為限，有分公司取得相關認（驗）證、證書或標章，每一分公司可依前段規定補助，並以2萬元為限。觀光署表示，該方案主要是配合國際永續趨勢，只要今年取得專業單位核發的國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認（驗）證、證書或標章，均得申請補助，除益於環境永續發展，業者也可做為宣傳。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播