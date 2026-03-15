助旅行業數位、永續發展 觀光署推「9000萬補助方案」明上路

為協助旅行產業升級發展，提升產業數位能力及服務品質，並取得永續標章，交通部推出「新促進旅行業發展方案」，將於明天（16日）上路。（記者黃宜靜攝）

為協助旅行產業升級發展，提升產業數位能力及服務品質，並取得永續標章，交通部推出「新促進旅行業發展方案」，將於明天（16日）上路，補助經費約9000萬元，除補助公協會、旅行業者辦理教育訓練外，也針對業者建置電子商務管理系統、取得永續相關認證標章提供最高90％補助。

2019年11月觀光署曾頒布促進旅行業發展方案，交通部觀光署指出，前次受補助對象僅包含依法登記有案的旅行商業同業公會，及由旅行業所組成並經本署認可的全國性觀光公益法人；而這次補助對象除上述公（協）會以外，還包括旅行業者，因此補助對象更加廣泛。

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觀光署續指，前一次僅補助辦理教育訓練，這次新促進旅行業發展方案補助內容除補助公（協）會辦理教育訓練外，也有補助旅行業建置電子商務管理系統及取得永續相關認證標章。

觀光署說明，新促進旅行業發展方案實施期程為3月16日至今年12月31日止，補助經費約9000萬元，實施1年，至預算提前用罄為止。此次方案重點主要是想要協助旅行業者數位化、取得永續認證、減輕營運負擔，以及補助旅行公（協）會辦理相關教育訓練，提升旅行業從業人員專業知能、數位能力。

履約保證保險費用補助部分，新方案最高可申請補助50%，並以新台幣1萬元為限，有分公司者，每一分公司可就保險費用50%申請補助，以2500元為限。觀光署說明，目前各旅行業者履約保證保險費用每年約在1萬4000餘元至5萬餘元間，因應去年度起履約保證保險保額及保費同步提高，考量旅遊產品於3至6個月前上架販售屬常態，突然調漲保費尚不及反應在成本中，因此在這個「過渡時期」，提供旅行業者必要協助。

針對還沒數位化的公司，首次建置電子商務管理系統，最高可申請首次建置費用及第1年服務費用90%，旅行業從業人員5人以下者，以新台幣5萬元為限；其從業人員6人以上者，以10萬元為限。觀光署表示，目前中小型微業者數位化情形尚未普及，為鼓勵業者數位升級，只要是新建系統的業者，不論系統功能多寡，包含訂單系統、人事管理、財務系統，均得申請補助首年建置費用，最高10萬元。

至於補助永續相關標章認證費用上，最高可申請審查及查核相關費用90%，並以新台幣2萬元為限，有分公司取得相關認（驗）證、證書或標章，每一分公司可依前段規定補助，並以2萬元為限。觀光署表示，該方案主要是配合國際永續趨勢，只要今年取得專業單位核發的國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認（驗）證、證書或標章，均得申請補助，除益於環境永續發展，業者也可做為宣傳。

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