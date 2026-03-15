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    首頁 > 生活

    網招募國中會考工作人員索個資 全國試務會：民眾勿信詐騙

    2026/03/15 12:47 記者楊綿傑／台北報導
    網路招募國中會考工作人員，全國試務會提醒是詐騙。（資料照）

    網路招募國中會考工作人員，全國試務會提醒是詐騙。（資料照）

    今年國中教育會考將於5月16、17日舉行，但網路卻出現招募試務工作人員的詐騙訊息。全國試務會表示，人員遴聘均有相當程序，提醒民眾勿填寫來路不明的表單。

    今年會考有18.2萬名考生報名，全國設有18個考區。但近日網路社群流傳1份標題為「115學年度國中教育會考｜現場工作人員報名處」之 Google 表單，並透過社群媒體散布。

    該表單使用「國中教育會考」名稱及相關圖像，並蒐集姓名、電話、LINE ID、電子郵件及緊急聯絡人等個人資料。

    對此，全國試務會表示，經查證，該表單並非由試務會或各考區試務會建立，亦非國中教育會考試務人員之正式招募管道。會考試務人員之遴聘均依既定試務程序辦理。提醒民眾提高警覺，切勿填寫來源不明之表單或提供個人資料。

    全國試務會提到，已向相關平台提出檢舉並持續關注相關訊息，並呼籲民眾如發現類似情形，可向試務會或相關平台反映。

    事實上，利用大型考試招募工作人員詐騙個資已非首見，去年國家考試也曾發生類似情況。當時考試院就曾說明，未透過其他公開徵求監場人員，亦未以任何形式向民眾索取個資。

    考試院當時也說明，認明具有「藍勾勾」認證標章的才是正版，且考試院未曾設立官方line帳號或群組，若民眾對接獲的資訊有疑慮，請撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線，迅速求證或檢舉不實資訊。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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