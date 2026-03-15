]蔡其昌、施志昌攜手舉辦「捐發票贈樹苗」活動 預計發放5000株樹苗減碳助弱勢

台中市議員施志昌與立委蔡其昌攜手合作，發起「捐發票、贈樹苗」公益活動。（記者歐素美攝）

立委蔡其昌與台中市議員施志昌攜手合作，發起「捐發票、贈樹苗」公益活動，將在台中市大甲、大安、外埔及日南地區舉辦4場次，預計發送約 5,000 株樹苗。今天首場在大甲五里聯合活動中心開跑，施志昌呼籲鄉親，透過植樹行動綠化家園，同時為社福團體貢獻愛心。

施志昌表示，這次活動與華山基金會、林業署台中分署及台中市農業局合作，提供的樹苗品種豐富，包含杜鵑、桂花、矮仙丹、六月雪、燈稱花與野牡丹等，希望透過贈苗，鼓勵民眾親手種下希望，實踐減碳生活。

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隨著電子發票載具普及，社福團體募捐發票的難度大幅增加，導致資源縮減，施志昌這次特別結合贈苗活動募集發票，希望能為華山基金會籌得更多資源，讓弱勢長者與家庭獲得更完善的照顧。

蔡其昌大甲服務處主任周鈺騏表示，這項傳統活動已舉辦多年，感謝大甲文武里葉淑惠里長及相關單位的共同投入。植樹不僅能綠化社區，更是對抗氣候變遷的最直接行動。誠摯邀請甲安埔居民攜帶發票到場參與，一起為地球盡一份心力。

大甲衛生所也到場宣導十大長照支持服務，呼籲民眾與家庭照顧者，若有需要，可以馬上撥打1966，會有專員到家做需求評估，給失能的長輩與家庭照顧者最好的支持。

此外，今天下午2點，在於外埔區公所前；3月21日上午10點於大甲日南慈德宮及下午2點於大安頂庄公園，還有贈苗活動，希望海線的居民能一起來領樹苗做愛心！

台中市議員施志昌與立委蔡其昌舉辦「捐發票、贈樹苗」公益活動。（記者歐素美攝）

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