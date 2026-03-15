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    首頁 > 生活

    澎澎灘發現鯨豚陳屍 通報澎湖縣政府農漁局

    2026/03/15 12:05 記者劉禹慶／澎湖報導
    鯨豚外型疑似瓶鼻海豚，但體型偏小。（鄭文旗提供）

    鯨豚外型疑似瓶鼻海豚，但體型偏小。（鄭文旗提供）

    連日來澎湖風浪不佳，直至今（15日）天候轉好，漁船紛紛出海作業。位於北海的澎澎灘，是漁船必經航道區，經人發現鯨豚陳屍澎澎灘岸邊，通報澎湖縣政府農漁局，將聯繫會同海洋保育署澎湖站人員，搭船登島處理，初步研判疑似瓶鼻海豚，但體型偏小，可能是幼豚，還是要進一步鑑定。

    今日上午風浪轉小，有民眾駕船出海經過澎澎灘，遠遠望見沙灘上有一異物，駛近查看發現竟是一隻海豚，因此通報澎湖縣政府農漁局，雖然是假日休息時間，但仍積極聯繫海洋保育署澎湖站人員，將會同登島處理，並進一步辨別陳屍海豚的種類，依照外型腐爛，可能就地掩埋。

    澎澎灘（又稱活龍灘）位於澎湖白沙鄉，是1986年韋恩颱風後由珊瑚碎屑、貝殼堆積而成的特殊狹長沙洲無人島。因外形酷似白龍蜿蜒、海水清澈，常舉辦水上活動（如浮潛、香蕉船），島嶼約4分之3區域被劃為海鳥保育區，適合4-10月前往賞鳥與戲水。

    初步研判陳屍海豚是瓶鼻海豚，為海豚科中體型中大型、最著名的品種，以其短粗的吻端（像瓶底）和看起來像在微笑的臉型聞名。廣泛分布於熱帶至溫帶沿岸與離岸海洋，以魚類和魷魚為食，善於翻滾跳躍。其智商極高，社會結構鬆散，常被捕捉用於水族館表演，全球分佈廣泛。

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