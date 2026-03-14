新北幼教嘉年華登場 5千多名親子體驗100多個學習攤位

今年度「新北幼來樂～幼教嘉年華」今（14）日在市民廣場登場，由100多個學習攤位組成的戶外學習樂園，吸引5000多名親子把握好天氣來體驗。（記者黃子暘攝）

今年度「新北幼來樂～幼教嘉年華」今（14）日在市民廣場登場，由100多個學習攤位組成的戶外學習樂園，吸引5000多名親子把握好天氣來體驗，陪孩子從做中學。市長侯友宜出席表示，少子化挑戰下，新北持續擴充平價教保與多元托育資源，平價教保收托量已5萬6000多人，幼教部分持續強化設備設施，打造非營利幼兒園與19座幼兒園特色遊戲場，也與幼教夥伴並肩努力，導入AI輔助教學及SEL社會情緒教育，減輕行政負擔。

教育局長張明文指出，今年嘉年華以「全齡共融、親子共學」為主軸，規劃6大主題體驗區，包含AI互動體驗、永續環境小達人、創意手作坊及感統遊戲區等，內容涵蓋數位學習、藝術創作、環境教育、情緒管理與生命尊重等面向，讓孩子在遊戲中探索，家長在陪伴中看見幼教政策如何落實在日常學習現場，另外，上午與下午也安排摸彩活動。

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石碇區張老師分享，每年幼教嘉年華像場全市幼教現場的交流盛會，看到情緒教育結合繪本、數位教具融入教學等做法，帶來不少啟發。

教育局補充，幼教嘉年華讓教學成果走出校園，也讓家長更貼近幼教現場，市府將持續深化共融與適性支持，陪伴孩子在探索中培養能力與自信。

今年度「新北幼來樂～幼教嘉年華」今（14）日在市民廣場登場，由100多個學習攤位組成的戶外學習樂園，吸引5000多名親子把握好天氣來體驗。（記者黃子暘攝）

今年度「新北幼來樂～幼教嘉年華」今（14）日在市民廣場登場，由100多個學習攤位組成的戶外學習樂園，吸引5000多名親子把握好天氣來體驗。（記者黃子暘攝）

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