基隆增設噪音科技執法設施 情節重大可吊扣牌照6個月

基隆市在汽機車噪音好發熱點設置科技執法設備。（記者盧賢秀攝）

基隆市今年將再添2套噪音科技執法設備，但市議員指出，移動式噪音執法設備若缺乏警察配合勤務，抓到了卻被溜走，應與專案路檢整併，或是設置固定式設備，加強執法。環保局長馬仲豪說，會持續滾動式檢討，發揮最大效用。

環境部今年將補助140萬元給基隆市添購聲音照相設備，環保局長馬仲豪說，加上這2套科技執法設施，全市共15套固定、2套移動式設備，主要設置地點大部分是民眾陳情，好發噪音路段優先設置，同時也會滾動檢討。

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市議員吳驊珈說，安一路及湖海路一帶，常有居民反映車輛噪音，應優先設置科技執法設施。

市議員陳冠羽則指出，過去曾發生移動式噪音執法，因警力不足，往往抓到違規不停車，建議設固定式，或是專案路檢整併，不致警力捉襟見肘。

馬仲豪表示，會持續滾動式檢討，如建置一段時日噪音明顯改善，會移動至其他地點或改以人力稽查使用，議員發現噪音熱點可以向環保局建議，讓基隆市噪音管制能獲改善。

依規定機動車輛經聲音照相偵測超標（行駛中音量大於86分貝）者，違反噪音管制法裁罰3千6到3萬6千元，通知限期改善，夜間將加重處分；屆期仍未完成改善者，除按次處罰外，情節重大者，得移請公路監理機關吊扣其牌照六個月。

基隆市在汽機車噪音好發熱點設置科技執法設備。（記者盧賢秀攝）

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