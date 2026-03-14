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    首頁 > 生活

    來全台最大火車站「練舞功」 高雄車站鏡面牆今啟用

    2026/03/14 11:57 記者王榮祥／高雄報導
    高雄車站鏡面練舞牆啟用，現場安排精采街舞演出。（記者王榮祥攝）

    高雄車站鏡面練舞牆啟用，現場安排精采街舞演出。（記者王榮祥攝）

    台鐵與環球購物中心攜手，在全台最大火車站、高雄車站設置大片鏡面牆，今正式對外開放，邀年輕朋友來車站「練舞」。

    環球購物中心承租高雄車站下沉式廣場後取名「新高埕」，「新高」呼應高雄過往的時代印記與車站建築脈絡，「埕」則借用台灣最有人情味的空間語言，象徵家門前可團聚交流的開闊場域。

    除賦予廣場新名稱，今年已陸續推出文創市集、恐龍主題場域、年節系列活動，今天進一步在車站北側空間推出多面大片鏡面牆，供喜歡街舞的年輕人運用。

    新高埕廣場街舞練習區今上午正式揭幕，邀請高市青年局長林楷軒、新聞局主秘曾佩瑛、冠德建設董事長馬志綱、台鐵公司總經理馮輝昇共同主持，象徵高雄車站正式邁向青年文化與城市活力的新時代。

    環球說明，除了大片鏡面練舞牆，還貼心設置多處電源插座，讓舞者可自行攜帶音響播放音樂，未來將成為高雄年輕人最方便、最友善的街舞練習場域之一，也讓高雄車站周邊不僅是交通節點，更透過街舞文化導入公共空間，將有效活化高雄車站周邊場域，吸引青年族群聚集交流。

    環球購物中心在高雄車站北側地下廣場設置大片鏡面練舞牆，今正式啟用。（記者王榮祥攝）

    環球購物中心在高雄車站北側地下廣場設置大片鏡面練舞牆，今正式啟用。（記者王榮祥攝）

    環球購物中心在全台最大的高雄車站設置大片鏡面牆，爭取年輕人來車站多停留。（記者王榮祥攝）

    環球購物中心在全台最大的高雄車站設置大片鏡面牆，爭取年輕人來車站多停留。（記者王榮祥攝）

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