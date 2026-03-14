MissAV封不怕！「幕後老闆」身分曝 員工多「已婚女性」

知名盜版AV網站「Miss AV」網域被新北市政府封鎖。（圖擷取自Miss AV網站）

亞洲最大成人盜版網站「MissAV」近期因涉及散布未經同意之私密性影像被新北市政府依法封鎖。然而，該網站展現極強「生存力」，關站不到24小時便更換網域高調回歸，還挑釁喊「感謝新北市」，引起社會各界與政府高度關注。隨著事件發酵，該網站神祕創辦人的背景也遭起底，不僅其創業之路頗具傳奇色彩，員工組成比例更打破外界對成人產業的刻板印象。

綜合媒體報導，「MissAV」幕後推手為一名身分極其低調的香港男子，至今真實姓名仍是謎團。該男雖自認非專業資訊科技背景，但他擁有豐富的網頁代管經驗。2008年金融海嘯期間，他因找不到工作，決定自行創業，投入經營色情網站，結果短短6年內便創造超過1000萬次訪問量，一躍成為業界「盜版巨頭」。

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值得關注的是，該創辦人的經營風格與一般牟利的經營者截然不同。他曾多次在網站上公開支持社會運動，呼籲使用者在觀影之餘關注公共議題，試圖將情色平台與社會參與掛鉤，風格顯得相當突兀且神祕。

除了創辦人的政治傾向外，該公司的員工組成也令人意外。創辦人曾於訪談中透露，這座龐大成人帝國的幕後團隊，成員大多為「已婚人士」，且女性員工佔比極高，與大眾認為色情產業多由男性主導的印象大相逕庭。這位創辦人更曾坦言，自己私下對AV產業並不熟悉，平常甚至鮮少觀看相關影片。

針對「MissAV」封鎖一事，新北市政府表示，封鎖主因是收到申訴指控該網站外流私密影像，嚴重侵害當事人隱私。對於該網站關站不到一天就復活，衛福部長石崇良對此坦言，這類新興網路平台在管理上確實存在一定難度，但只要接獲通報，政府仍會透過iWIN機制處理。

他表示，「如果封鎖之後又重新上架，我們就會再封鎖；必要時也可以加重相關處分，持續執行。」另外他也表示，未來可能也會與數位發展部共同研究，評估是否有更有效的執行方式。

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