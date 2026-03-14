好天氣要來了！下週這幾天飆破30度 專家：留意強烈日夜溫差

天氣配圖。（資料照）

天氣風險公司表示，今日起冷氣團減弱，各地高溫逐步回升。北部及宜蘭、花蓮高溫約20至22度，中南部則可達23至27度。不過，入夜後受「輻射冷卻」發威影響，局部地區仍可能出現10度低溫，民眾早出晚歸務必注意保暖。

天氣風險公司分析師薛皓天發文指出，今天入夜後受輻射冷卻影響會有明顯降溫，夜間清晨時段各地市區低溫仍有14至16度，局部有12至14度低溫機會，各地平地空曠處、沿海及近山區有10度左右低溫機會。

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週日迎風面東北角及東部雲量會再稍增多，落在多雲天氣，局部有陽光露臉。週一（16日）迎風面北海岸、東北角及東部水氣偏多，大致為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區可維持晴時多雲天氣。

週二（17日）各地可維持晴時多雲天氣，迎風面恆春半島、東部及東北部雲量偏多，以多雲天氣偶有陽光露臉，不過局部仍偶有短暫陣雨機會。

週三、週四（18、19日）整體環境仍偏乾，底層為高壓迴流東南到偏南風環境，僅迎風面東部為多雲有陽光露臉的天氣，且局部有短暫陣雨，其餘地區持續維持晴時多雲天氣。

氣溫方面，下週三、週四受偏南風影響，天氣明顯轉偏熱，中部以南高溫約26至30度，局部高溫可上看30度以上，大台北地區高溫約26至28度，其餘地區高溫約22至25度；入夜後北部及西半部皆有輻射冷卻影響，其中苗栗以南日夜溫差恐達10度。

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