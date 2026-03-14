為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    好天氣要來了！下週這幾天飆破30度 專家：留意強烈日夜溫差

    2026/03/14 12:53 即時新聞／綜合報導
    天氣配圖。（資料照）

    天氣配圖。（資料照）

    天氣風險公司表示，今日起冷氣團減弱，各地高溫逐步回升。北部及宜蘭、花蓮高溫約20至22度，中南部則可達23至27度。不過，入夜後受「輻射冷卻」發威影響，局部地區仍可能出現10度低溫，民眾早出晚歸務必注意保暖。

    天氣風險公司分析師薛皓天發文指出，今天入夜後受輻射冷卻影響會有明顯降溫，夜間清晨時段各地市區低溫仍有14至16度，局部有12至14度低溫機會，各地平地空曠處、沿海及近山區有10度左右低溫機會。

    週日迎風面東北角及東部雲量會再稍增多，落在多雲天氣，局部有陽光露臉。週一（16日）迎風面北海岸、東北角及東部水氣偏多，大致為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區可維持晴時多雲天氣。

    週二（17日）各地可維持晴時多雲天氣，迎風面恆春半島、東部及東北部雲量偏多，以多雲天氣偶有陽光露臉，不過局部仍偶有短暫陣雨機會。

    週三、週四（18、19日）整體環境仍偏乾，底層為高壓迴流東南到偏南風環境，僅迎風面東部為多雲有陽光露臉的天氣，且局部有短暫陣雨，其餘地區持續維持晴時多雲天氣。

    氣溫方面，下週三、週四受偏南風影響，天氣明顯轉偏熱，中部以南高溫約26至30度，局部高溫可上看30度以上，大台北地區高溫約26至28度，其餘地區高溫約22至25度；入夜後北部及西半部皆有輻射冷卻影響，其中苗栗以南日夜溫差恐達10度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播