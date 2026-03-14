妻代購搶好市多化妝台遭炎上道歉了 夫批網友「詛咒父母雙亡太過頭」

網路近日傳出，有女子為搶購美式賣場好市多（Costco）推出的「兒童玩具化妝台」，竟將現場貨源掃光，甚至在未結帳前阻止其他人拿，引發外界砲轟。（圖擷取自 好市多官網）

網路近日傳出，有女子為搶購美式賣場好市多（Costco）推出的「兒童玩具化妝台」，竟將現場貨源掃光，甚至在未結帳前阻止其他人拿，引發外界砲轟，網友甚至起底該女子家開的烤鴨店，讓她為此緊急關閉帳號。後續傳出這名女子透過社群留言道歉，並稱「現有的網拍代購都會停止，重新學習做人處事」。她的丈夫則坦言妻子做法錯了，但也反問網友們：「詛咒父母、家人死掉，是不是太過頭了呢？」再度引發議論。

好市多近期推出「兒童玩具化妝台」，但在桃園卻傳出有女代購掃貨，甚至還出聲制止其他客人拿取，不讓其他人買，聲稱「全部都我的！」引發在場會員不滿PO網，女代購也被網友肉搜炎上，她家裡開的烤鴨店、海產店也被狂洗1星負評。

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昨晚則有疑似女子丈夫發文稱，一開始太太說有先跟店員「提前預訂好」，希望不要讓其他客人拿，但他仔細一問才知道，那位所謂的「員工」其實是「試吃攤阿姨」，因此當下他也立刻勸阻妻子「妳這樣是不對的」。

PO文提到，妻子遭群起圍攻，「她很難過很悲傷，但我個人覺得，讓她上一課也好，以後做人做事可以更謹慎，更顧及別人。」他也拜託大眾高抬貴手，稱妻子已經受到震撼教育了，並強調禍不及家人，「無限上綱的某些網友，你們站在這件事情上評論她是錯的，很正確，但詛咒父母，家人死掉，是不是太過頭了呢？」

該名女子也在這篇發文底下留言表示「從昨天到今天的反思，以及老公、家人朋友對我的曉以大義，我真的知道錯了，我自己糊塗認為，那位負責試吃的阿姨也屬於好市多的正式員工，所以一股腦地聽從她的建議，做了這麼無腦的事情，還以為自己是對的」。

留言也提到「我沒有權利阻止任何人來購買，影響大眾的消費權益。為了表達我的誠意，現有的網拍代購都會停止，重新學習做人處事，希望各位可以給我一個改錯的機會」。同時也再次致歉「對不起，拜託大家原諒我當下的無知，及處理應對上的不妥，再一次向社會大眾說聲 ，對不起！」

對此不少網友則是表示無法接受，並持續留言質疑「居然全部推給旁邊的試吃阿姨，道歉聲明超級好笑」、「意思是試吃阿姨害你做了那麼無腦的事情？」、「可以掃貨66盒真是極為貪心欸！夫妻倆出來道歉不好好道歉，還想要推給試吃阿姨，反正東拉西扯就是不立刻道歉還一直想掰原因給自己台階下」、「你老公滿滿情勒文，而你推卸責任！真什麼鍋配什麼蓋！你們家代代不容易人家阿姨打工容易喔？」、「想問一下阿姨跟你說了什麼能讓你阻止大家拿東西的？」

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