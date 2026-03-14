時代的眼淚！一中商圈21年吃到飽燒肉老店宣布熄燈 網友：青春沒了

「烤狀猿日式燒肉」創始店一中店，在官網發佈公告「要畢業了！」因營運考量將營業至4月25日（記者蔡淑媛攝）

時代的眼淚又一間！台中有21年歷史的「烤狀猿日式燒肉」創始店一中店，在官網發佈公告「要畢業了！」因營運考量將營業至4月25日，其他分店仍會繼續營業，消息一出讓許多網友不捨哀嚎「連這間也撐不住了」、「一中店陪伴了我學生時代到現在」、「我的青春回憶，要結束了！」

「烤狀猿日式燒肉」主打平價燒肉吃到飽，最低599元就能品嘗牛五花、沙朗牛和安格斯牛雪花，目前全台有台中一中店、台中大里店和彰化員林店。

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「烤狀猿日式燒肉」在粉專發文，「2005年烤狀猿的創始店一中店誕生，展開了陪伴大家的青春旅程，2026年烤狀猿一中店21年了，是時候跟大家說，我們要畢業了」，還記得20年前小編考試完總說「媽～～這次我有100分，帶我吃烤狀猿」，業者也宣佈即日起舉辦畢業留言活動，贈送泰國蝦乙份。

「烤狀猿日式燒肉」創始店宣布熄燈消息一出，讓許多網友不捨留言「有點感傷，21年來陪伴我經歷4任女友的酸甜苦辣」、「烤狀猿是我現在想吃燒肉時第一間會想到的店家說，都會特地從海線跑一中街」、「以後平價CP值又好的燒肉沒有了」、「滿滿的回憶，要結束了！」

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