今晨12縣市跌破10度！中南部日夜溫差20度 鄭明典揭原因

氣象專家指出，今晨「強輻射冷卻」發威帶來極低溫，今天白天將回暖，但日夜溫差大，中南部溫差甚至會來到20度左右。（資料照）

氣象專家指出，今晨「強輻射冷卻」發威帶來極低溫，今天白天將回暖，但日夜溫差大，中南部溫差甚至會來到20度左右。前氣象局局長鄭明典也發文說明造成低溫的原因，並指「這是一次輻射冷卻低溫事件！

氣象署今晨對16縣市低溫特報，其中有12縣市低溫跌破10度。前氣象局局長鄭明典發文指出，今晨出現顯著低溫，他表示「嚴格的說，多數測站的低溫來自『山風流過』，而因為山風的機制也是輻射冷卻，所以概括的說，這是一次輻射冷卻低溫事件！」

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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨「強輻射冷卻」發威、帶來極低溫，新竹關西下探4.9度，苗栗頭屋降到6.4度，各地區的平地最低氣溫約在8至10度。

吳德榮示，今、明兩天持續受「大陸高壓」影響，各地晴朗乾燥；冷空氣減弱，北舒適、中南微熱，日夜溫差大；今晚、明晨「輻射冷卻」作用，局部地區仍有10度左右的平地低溫，應注意。今日各地區氣溫如下：北部9至25度、中部9至28度、南部10至30度、東部9至27度。

吳德榮說明，下週一至週四受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，北台白天舒適，漸轉微熱，中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。

吳德榮提到，下週五前後、下一波東北季風南下、北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降。下週六季風減弱、逐漸好轉。下下週日、下下週一恢復晴朗穩定、氣溫回升。

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