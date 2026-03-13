台灣燈會頻傳手機掉馬桶 清潔人員忍臭挖回12支

台灣燈會清潔人員在馬桶裡挖手機。（嘉義縣環保局提供）

2026台灣燈會吸引全國各地遊客造訪，嘉義縣環境保護局在各大燈區配置充足的流動廁所，並安排清潔人員巡視清潔，近期頻繁發生遊客在廁所時，不慎讓手機、鑰匙等貴重物品掉到馬桶內，其中包含12支手機，清潔人員不畏髒污全力協助下，皆順利尋回失物。

嘉義縣環保局表示，燈會開幕至今流動廁所內「手機掉落」求助案件數累計12件，因民眾如廁時使用手機不慎讓手機墜落，或將手機置於衣物口袋時，蹲坐期間讓手機滑出掉進馬桶；遊客求助時現場的清潔人員第一時間趕到，利用專業工具，忍受異味近距離作業，將遊客手機撈起並協助初步清潔。

請繼續往下閱讀...

環保局提醒民眾，進入廁所前先將手機、錢包等貴重物品放入有拉鍊的包包內，避免放在外套或褲子口袋，如廁時也避免使用手機，縮短如廁時間，也能避免手機不小心滑落；若不幸物品掉落，請勿自行徒手挖掘，請立即聯繫現場清潔人員或服務台尋求協助。

嘉義縣環保局長張輝川指出，清潔英雄守護廁所整潔，在緊要關頭化身「失物救星」，民眾在賞燈之餘若遇見清潔同仁或志工，請給予鼓勵，也請留意隨身物品，避免掉落遺失。

從馬桶裡挖出的手機。（嘉義縣環保局提供）

台灣燈會清潔人員在馬桶裡共協助尋回12支手機。（嘉義縣環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法