國產大蒜新鮮上市 農糧署估今年產量增4％

國產蒜頭目前已陸續新鮮上市。（農糧署提供）

台灣大蒜生吃嗆辣爽口，煮熟後鬆軟甘甜，風味難被進口蒜取代，農業部農糧署表示，國產大蒜已陸續開始採收，並預計於3月下旬進入盛產期，喜愛國產大蒜的民眾趕快把握時機買起來，也提醒剛採收的大蒜含水率較高，買回家後可再置於陰涼處待外皮風乾乾燥，就可拉長保存期。

今年國產大蒜品質頂尖，農糧署表示，這是因為氣候近期平穩，有利蒜瓣充實發育，整體國產大蒜的品質很優良，目前國產大蒜已於3月上旬展開採收，今年預計採收面積為5547公頃，較合理生產面積5300公頃增加約4%，為維持國產蒜頭品質，2020年就已輔導農民團體處理濕蒜設備，經乾燥處理後的乾蒜可於常溫條件下妥善貯存至10月。

國產大蒜本身較進口蒜頭有更濃的蒜香，還有獨特的辛辣味，是老饕配香腸、烤肉等的最佳選擇，農糧署表示，從蒜球外型就可辨識蒜頭是國產或進口，國產大蒜外型下寬上窄，呈吊鐘狀，外觀近似蓮霧；進口大蒜則多為扁圓形，外觀類似茂谷柑。

隨社會變遷，目前家庭模式多為小家庭，農糧署表示，為便利小家庭採購與嚐鮮，將輔導產地農民團體推出1至2台斤小包裝產品，供應各大賣場及連鎖超市販售。

