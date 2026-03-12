重新整頓 竹北仁義市場停車場改頭換面

新竹縣竹北市仁義市場旁的停車場休憩區，經過改造後變得更親民。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北仁義市場繼內部改裝後，場外的停車場和小廣場的動線也重新整頓且優化植栽、提升照明設備，增加了停車位，原來的休憩區也在市長鄭朝方操刀下，變成了「榕樹大道」，讓傳統老市場展現新的風貌。

鄭朝方說，為解決採買停車不便，公所投入833萬元，年初就施工改善仁義市場緊臨三民路的停車場，單向出、入的動線不變，但是停車場內的動線則做了調整以有效提升空間的使用狀況，以致汽車停車格新增了8格，從原有的68席變成76席，當中包含2格無障礙停車位；機車停車區也重新整頓，停車動線更有序，也縮短了找車位的時間。

此外，停車場內原休憩區經過改造變成仁義廣場，打掉了水泥花圃圍籬，拉平鋪面後，以前汽車族停車後被圍籬卡住無法開門的困境解決了，過去要進入休憩區得跨越花圃的障礙變成了無障礙緩坡，廣場內新設弧形公園椅，讓整個休憩環境更加友善且具現代感，也解決老城區陰暗的一隅，還可串聯即將完工的仁愛國中通學步道，變成系統性的市民日常生活動線，前述仁義廣場更猶如街廓間的通行綠帶，未來可進一步串聯「福德廣場暨地下停車場」以及施工中的「豆子埔公園暨地下停車場」，形成當地三民商圈的「三點一線」生活網絡，形塑更完善的都會公共空間。

新竹縣竹北市仁義市場外的停車場經過整頓，汽車停車位多了8席。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市仁義市場外的機車停車區也經過重新調整。（記者黃美珠攝）

