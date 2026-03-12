盜版AV網站「MissAV」突被新北市政府封鎖！ 老司機崩潰

知名盜版AV網站「Miss AV」驚傳網域被新北市政府封鎖，許多老司機紛紛在社群平台上崩潰哀號。（圖擷取自Miss AV網站）

知名盜版AV網站「Miss AV」驚傳網域被新北市政府封鎖，許多老司機紛紛在社群平台上崩潰哀號「詐騙不抓抓A片」，也有網友嗆「看盜版這麼理直氣壯喔。」

知名盜版AV網站「Miss AV」先前在掃蕩盜版的行動中被關閉，後來不久後火速回歸，如今該網站的網域被新北市政府封鎖，網站上寫著「此網域涉違反性侵害犯罪防治法，經新北市政府、新北府社家第1152377969號函命令封鎖，若您對於本封鎖行為有疑義，請與新北市政府的官方電子郵件地址聯繫。」

網友們看到貼文後紛紛留言「投訴新北市政府不給看A片」、「這時候又可以臭政府了」、「叫你政府做事不是搞這種政績」、「不外乎幾個理由，未落實內容分級管理、盜版影片、其他非法影片」、「會被封是有可能未成年兒童性影像的關係」、「好可憐，正版450AV+都不付還要沾沾自喜看盜版，說什麼自己多愛女優多愛AV天啊」、「」也有支持正版的網友嗆「就不要看盜版嘛」。

☆自由時報電子報提醒您，檢舉仿冒專線︰0800-016-597☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

