    首頁 > 生活

    「媽祖護航！草帽海賊大遊行」週末高雄登場 輕軌C9站不能上下車

    2026/03/12 11:05 記者葛祐豪／高雄報導
    「媽祖護航！草帽海賊大遊行」14日於高雄登場。（Netflix提供）

    「媽祖護航！草帽海賊大遊行」14日於高雄登場。（Netflix提供）

    「媽祖護航！草帽海賊大遊行」本週末（14日）將於高雄登場，不僅草帽海賊團、黃金梅利號、巨鯨拉布都將現身，更聯動請「鎮瀾宮媽祖」一路護航；高雄輕軌C9旅運中心站於當天中午過後，將不提供上下車。

    《航海王》真人版影集第2季於3月10日在Netflix獨家上線，Netflix也宣布將在全球13座城市舉辦主題特映活動，繼先前於高雄舉辦《魷魚遊戲2》一日快閃後，此次再次選中高雄，將在3月14日舉辦「草帽海賊大遊行」活動。

    此次活動最大的亮點就是「草帽海賊團」與「鎮瀾宮媽祖」夢幻聯動，主辦單位特別請到海上守護神鎮瀾宮媽祖護航，象徵守護航行平安。除遊行活動外，3月14日當天，高雄港16、17號碼頭將架設主舞台，並有市集攤商、互動體驗等，邀請所有海賊迷們前往共襄盛舉，現場還能夠捕捉草帽海賊團的黃金梅利號！

    遊行路線是從高雄海邊路與成功二路交叉口（起點）→高雄港16號碼頭（終點），下午3點遊行隊伍出發，3點半閉幕秀，4點至8點自由打卡拍照。

    高捷公司表示，配合「媽祖護航！草帽海賊大遊行」，14日中午12點起至當日營運結束之前，輕軌C9旅運中心站不提供上下車，建議民眾搭捷運至R8三多商圈站，或搭輕軌至C8高雄展覽館站、C10光榮碼頭站，再步行至活動會場。

