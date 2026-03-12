竹縣福龍國小喜獲竹市城中扶輪社捐贈樂器一批

新竹市城中扶輪社服務主委陳適男（後排右2）、福龍國小校長王恭志（後排左2）是串起樂器捐贈美事的關鍵人物。（記者黃美珠攝）

新竹縣福龍國小69名學童個個身懷絕技，能舞方口獅，也能吹奏北管八音，還能拉大、小提琴，可惜學校設備有限，得向他校商借才能訓練。新竹市城中扶輪社和扶輪社第4分區獲悉，豪氣捐贈價值約30萬的方口獅訓練用鼓跟大小面，以及北管八音與大、小提琴等樂器，讓該校的課外才藝社團不再面臨巧婦難為的局面。

福龍國小校長王恭志說，這個捐助源自一個：自己淋過雨，現在願為人撐傘的溫暖故事，主角就是城中扶輪社服務主委陳適男。50多年前他因買不起皮鞋，錯失成為合唱團員上台表演的機會；事業有成後，他開始捐助偏鄉兒童的才藝學習，後來更匯聚城中扶輪社的力量，嘉惠更多小校和學童。

陳適男則直言，天助自助者。他們看中的是王恭志的辦學熱忱、且珍惜獲贈的物力，所以從他擔任新竹縣文山國小校長開始，他們就隨著王恭志擴散捐助對象，這次在城中扶輪社長吳光皋、第4分區助理總監郭庭妤等人支持下，已是第2次捐助福龍國小。

王恭志說，正因前述社會的暖流，4年來，福龍國小學童們多次參加全縣音樂或舞蹈比賽，總共獲得超過10次的團體賽優等，其中兒童舞蹈今年還將代表新竹縣進軍全國賽事，這對迷你偏鄉小校來說堪稱破紀錄。

新竹市城中扶輪社捐贈小提琴、大提琴等價值約30萬的樂器設備給竹縣福龍國小。（記者黃美珠攝）

新竹縣福龍國小學童們表演方口獅，感謝城中扶輪社的溫暖相挺。（記者黃美珠攝）

