加強第一線防疫量能 農試所偕學術單位推金門昆蟲圖鑑

農試所推出金門昆蟲圖鑑。（農試所提供）

因金門地理位置鄰近中國，許多農業昆蟲可能會隨風勢飛到金門島，農業部農試所偕防檢署與學界共同調查並編寫第一本《金門昆蟲圖鑑》，該圖鑑呈現金門島上出現的農業昆蟲分類地位和形態特徵與作物關聯，盼透過該書提升社會對金門昆蟲多樣性與外來有害生物風險認識。

近年嚴重危害台灣本島作物的荔枝椿象就是從中國輾轉傳到台灣，而因防檢疫規定緣故，金門、馬祖等離島民眾攜帶生鮮蔬果植物等可免經檢疫，但金門地理位置又靠中國廈門極近，許多農業害蟲因風勢緣故就可能經由金門再輾轉傳到台灣島，為強化相關生物監測與農業防疫量能，農試所在防檢署委託下，展開圖鑑編寫。

農試所應用動物組組長石憲宗說明，《金門昆蟲圖鑑》著重在農業害蟲與相關天敵的介紹，該書邀集台師大生命科學系、彰師大生物學系、台大昆蟲學系、科博館生物學組及台博館等學研單位共同參與，加上防檢署相關單位提供專業建議，整合該所多年田野調查成果與最新監測資訊，系統呈現金門農業相關昆蟲的分類地位、形態特徵、生態習性及其與作物的關聯性，該圖鑑並收錄多項新紀錄物種與重要害蟲資料。

石憲宗指出，會從金門島展開調查，是考量金門有特殊地理位置，該島為我國鄰近中國的最前線，另受數百年前鄭成功為攻台將金門島上的樹林砍伐殆盡製作船艦，後我國又展開植林等，島上生態變化大，因此有必要透過製作農業昆蟲圖鑑提供第一線防疫與農業管理單位實務應用。

