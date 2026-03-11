中市斥6.8億蓋霧峰聯合行政中心 地方盼保留舊建築轉型文化會館

地方盼霧峰里長聯合服務中心保留作文化會館。（圖：李天生提供）

台中市政府斥資6.8億餘元改興建霧峰聯合行政中心，將拆除霧峰區公所及里長聯合服務中心規劃停車及綠地空間，市議員李天生接獲地方陳情，盼保留里長聯合服務中心轉型為文化會館，以利推動地方藝文工作。

台中市民政局指出，霧峰聯合行政中心規劃已經都市設計審議核定，里長聯合服務中心將拆除，原地闢建平面停車場，提供公托中心家長接送幼兒交通使用，未來該處並可作為周邊居民散步休憩及戶外活動場地使用。

李天生今接獲黃圻文等地方人士陳情，強調，霧峰藝文風氣鼎盛，長期缺乏研習、展示及推廣活動的場所，目前市府規劃拆除霧峰區公所及里長聯合服務中心，改做霧峰聯合行政中心週邊設施，因舊建物堪用拆除可惜，盼能保留里長聯合服務中心保留並轉型為文化會館，或比照大里杙保正集會所轉型為文化館，加強推廣地方文史及美學教育。

此外，里長聯合服務中心原為鄉代會，縣市升格後改為里長聯合服務中心，如果活化保留，可記錄歷史變遷，同時還能融入走讀文化景點行程，帶動觀光效能，李天生希望市府參考地方需求規劃利用。

台中市府指出，霧峰區公所是1973年興建的老建物，歷經921大地震後已破舊不堪使用，市府斥6.8億餘重新規劃霧峰區聯合行政中心，以霧峰區公所原基地重建，週邊一併規劃，未來有戶政事務所、區公所兩機關進駐，還有便民辦公室、大禮堂、多功能活動廣場及綠廊環境景觀，讓民眾洽公更便利，另將設有公托中心。

霧峰區長張慶庸指出，第一期主體工程已經完工，正在進行室內裝修，預計8月底遷入，9月底舉行落成典禮。

