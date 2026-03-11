為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    落實2030城市永續 新北推「CLEAN」5大行動

    2026/03/11 11:28 記者賴筱桐／新北報導
    新北市環保局長程大維今天在市政會議報告「乾淨新北」五大行動方案。（記者賴筱桐攝）

    新北市環保局長程大維今天在市政會議報告「乾淨新北」五大行動方案。（記者賴筱桐攝）

    為落實2030年城市永續的目標，新北市環保局今天提出「CLEAN」5大行動方案，包括PM2.5下降至10μg/m3，淡水河全流域嚴重污染長度比例歸零，新北市減碳量達30%，將結合智能化科技與公私協力，打造「乾淨新北」的友善環境。

    新北市環保局長程大維今天在市政會議報告指出，為提升環境品質，新北市推動「CLEAN」5大行動，包括C乾淨城市（Clean City），建立道路髒污通報單一窗口，通報改善率達100%，並推動公廁「乾式清潔作業指引」與「性別友善廁所標章」。

    在L低碳永續（Low Carbon）方面，推動循環經濟與淨零轉型，打造首座公部門AI資收分選廠，利用AI手臂每年精準分選1.2萬公噸資源物；首創「環保兩用袋」，減少逾2.5億個塑膠袋使用；在E友善環境（Eco Environment）方面，推動「不塑市場」與「不塑商圈夜市」，鼓勵減少使用一次性產品，推出「新北Ucup」循環杯，供校慶賽事及影城使用，累積超過21萬杯次。

    另外，在A主動服務（Active Service）方面，面對災害來臨，迅速動員逾5000名清潔隊員投入市容復原，首創「回收易起LINE」智能查詢服務，已逾150萬人次使用，「新北樂圾車」網站瀏覽量突破460萬人次；在N社區共好（Neighborhood）方面，鼓勵志工企業民眾參與，推動里環境認證，五星認證率逾90%，並達成沙岸全數認養目標。

    新北市長侯友宜表示，市府2019年迄今已增加近22億元經費，提升清潔隊員福利，清潔獎金調升至1萬元、配發Gore-Tex透氣防水衣，今年更編列4.8億元預算，購置134輛車輛機具，為落實全方位健康照護，預計明年將擴大低劑量肺部電腦斷層掃描（LDCT）受檢資格，並將健檢費用提升至5000元，照顧隊員健康。

    新北市清潔隊員守護全市環境整潔，市府近年致力提升清潔隊員福利。（環保局提供）

    新北市清潔隊員守護全市環境整潔，市府近年致力提升清潔隊員福利。（環保局提供）

    每當有災害來臨，新北市清潔隊員總是在第一線清理環境，盡速恢復市容。（環保局提供）

    每當有災害來臨，新北市清潔隊員總是在第一線清理環境，盡速恢復市容。（環保局提供）

