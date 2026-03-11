為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣燈會免費贈品「？磚塊提燈」搶翻！黃牛轉賣1個1千

    2026/03/11 11:28 即時新聞／綜合報導
    「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」？磚塊造型的限量小提燈。（擷取自嘉義縣政府官網）

    「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」？磚塊造型的限量小提燈。（擷取自嘉義縣政府官網）

    2026台灣燈會在嘉義縣舉辦並與遊戲巨頭任天堂（Nintendo）合作推出特色燈區，隨著展期進入最後一週，引爆朝聖人潮，其中，大批民眾蜂擁領取「？磚塊」造型的小提燈，甚至有黃牛在網上高價兜售。縣府昨（10）日公告，強調該提燈是現場參與活動的「免費限量贈品」，呼籲民眾提高警覺，以免遭詐騙。

    縣府公告提到，「2026台灣燈會X超級瑪利歐·星燦嘉年華」活動所發送的「？磚塊小提燈」，是台灣燈會免費提供的限量贈品。但近期卻發現有不肖人士利用該贈品，在網路進行疑似詐騙或不當販售行為。縣府提醒民眾，本活動小提燈僅於活動現場以指定方式發送，並未透過任何網路平台販售。

    縣府建議，活動將持續至3月15日止，民眾只要到燈會現場參與活動，並加入「慢遊嘉義」官方LINE帳號，依活動方式（限量登記、旅遊集章登記2方案），就能領取限量小提燈。

    2026台灣燈會瑪利歐小提燈，被發現出現在電商平台販售。（圖翻攝自蝦皮）

    2026台灣燈會瑪利歐小提燈，被發現出現在電商平台販售。（圖翻攝自蝦皮）

