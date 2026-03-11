萬金石馬拉松3/15登場 道路、公車路線因應交管調整

新北市萬金石馬拉松將於3月15日舉行，約1萬3000名國內外選手參賽，賽事分為全馬組及10公里挑戰馬組。（新北市交通局提供）

新北市萬金石馬拉松將於3月15日舉行，約1萬3000名國內外選手參賽，賽事分為全馬組及10公里挑戰馬組。交通局交通安全科長李友欽說，為確保賽事安全性，市府將於賽事當日針對萬里、金山及石門地區台2線及部分道路實施交通管制；公車862、863、790、953、953區、1068、1815、1815A、F921、F923、F933及皇冠北海岸線等路線及停靠站位也將配合賽事進行調整，相關資訊可至大台北公車網站查詢或洽各客運業者。

李友欽表示，賽事起訖設於萬里區台2線太平洋建設第二停車場前，3月15日0點起至14點止，台2線萬里往金山方向部分路段將全線封閉，金山往萬里的車道則實施雙向調撥車道，並全線禁止左轉；另萬里下社路、金山民生路、磺港路、磺清路等路段也將實施交通管制；台2線金山往淡水方向車道自環金路至石門老崩山附近路段將於0點至中午前後分階段封閉管制，並視選手通過情形逐步解除交管。

請繼續往下閱讀...

另外，李友欽指出，10公里挑戰馬組路線經野柳港區石角路、漁澳路、東澳路及港東路等路段，將於當日5點30分至8點30分雙向封閉；港西路及野柳隧道則自6點起至13點30分進行管制，提醒欲前往野柳地區的民眾提前改道。

交通局補充，活動當日，警察局將加強交通疏導措施，道沿線管制期間將全面禁止停車及臨時停車，違規停放車輛將依法拖吊移置，用路人可多加注意CMS可變資訊看板或警察廣播電台發布的最新交通訊息，詳細資訊也可上2026新北市萬金石馬拉松官方網站查詢。

新北市萬金石馬拉松將於3月15日舉行，約1萬3000名國內外選手參賽，賽事分為全馬組及10公里挑戰馬組。（新北市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法