明又有新一波冷空氣低溫恐下探至8度 專家：可能達強烈大陸冷氣團

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨苗栗低溫跌破10度僅剩9.3度，新北、新竹縣等7縣市低溫也都不到11度，今日冷空氣雖減弱，今晚、明晨因「輻射冷卻」氣溫仍偏低，且明日將有另一波新的大陸冷氣團南下，最冷時間點會落在明日晚間至週五清晨，本島平地最低溫恐下探至8度。預估週六、日冷空氣減弱，各地晴朗穩定，不過早晚氣溫仍低，日夜溫差大。至於今晨生成的第3號颱風「鸚鵡」，預計明日下午就會減弱為熱帶低壓，壽命很短，不會侵台。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，明日將有另一波新的大陸冷氣團南下影響，最冷時間點會落在明日晚間至週五清晨。環境水氣由濕轉乾、水氣變少；但是，由於清晨輻射冷卻效應的加持，冷空氣強度同樣有機會可以上探至強烈大陸冷氣團等級。

「林老師氣象站」表示，明日基隆北海岸、東北部及東部地區有局部降雨，桃園以北及台東地區也會有零星降雨，週五各地天氣大致轉為多雲到晴，僅北海岸及東半部還有少許零星降雨。至於週六至下週一環境水氣轉趨偏乾，各地白天看得到陽光的機會大幅增加。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨本島平地最低溫在苗栗（公館鄉）僅9.3度，連江縣南竿鄉僅7.9度，各地平地最低溫約在10至13度。今日白天至明日上半天冷空氣減弱，晴朗穩定，白天氣溫升，今晚、明晨氣溫因「輻射冷卻」而偏低、平地低溫仍下探10度左右。今日各地區氣溫如下：北部11至22度、中部10至26度、南部12至28度、東部13至25度。

吳德榮表示，明下午「大陸高壓」前緣通過，大台北雲量略增，明晚至週五乾冷空氣南下、轉晴冷。明晚、週五晨因「輻射冷卻」加成，有再觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率，本島平地的最低氣溫亦將降至8度左右。週六、下週日持續受「大陸高壓」影響，各地晴朗穩定；冷空氣減弱，白天舒適微熱，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。

吳德榮說明，下週一至週四受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗穩定，氣溫逐日緩升，白天舒適，漸轉微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星降雨的機率。

吳德榮提到，原位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，今晨2時已發展為第3號颱風「鸚鵡」，偏東北東進行，預計明日下午減弱為熱帶低壓，壽命很短；也符合「三月颱、不侵台」的統計資料。

